Nessuna svolta ma: Mosca e Kiev tornano al tavolo

Russia e Ucraina: piccoli passi a Istanbul, ma si continua a parlare

I negoziati diretti tra Russia e Ucraina svoltisi a Istanbul, nel maggio 2025, si sono conclusi senza svolte sostanziali, ma con un risultato tutt’altro che trascurabile: le due parti hanno concordato di proseguire il dialogo. Un segnale importante, in un conflitto che sembra sempre più radicato nel terreno e nelle trincee, ma che lascia aperta la porta a una soluzione diplomatica, per quanto ancora lontana.

Dopo giorni di colloqui, i capi delle delegazioni hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa e, come spesso accade in questi casi, le indiscrezioni hanno rapidamente riempito le cronache, alimentando speranze, timori e analisi contrastanti. L’esito concreto? Il secondo round di colloqui si terrà nuovamente a Istanbul, segno che la mediazione turca continua a essere accettata da entrambe le parti.

Al netto degli auspici, Mosca ha respinto la richiesta ucraina – sostenuta anche da alcuni Paesi europei – di un cessate il fuoco di 30 giorni. Anche la proposta di un incontro diretto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è stata, per ora, messa da parte con un diplomatico “prendiamo nota”.

Tuttavia, un primo segnale di distensione c’è stato: uno scambio di prigionieri su larga scala, con numeri significativi (1.000 detenuti rilasciati da ciascuna parte), che offre almeno un barlume di umanità in un contesto ancora profondamente segnato dal sangue e dalla sofferenza.

Dal punto di vista strategico, la Russia si è mostrata decisa e intransigente, forte – secondo osservatori vicini al Cremlino – di un vantaggio sul campo. Tra le condizioni minime poste da Mosca per avviare un serio processo di pace ci sarebbero il ritiro delle truppe ucraine dalle cosiddette “nuove regioni russe” e il rifiuto formale dell’ingresso dell’Ucraina nella NATO. Kiev, dal canto suo, non si considera sconfitta e confida nel sostegno continuo dei suoi alleati occidentali per evitare una capitolazione.

In definitiva, se un risultato positivo c’è stato, è proprio nella volontà – pur fragile – di continuare a parlarsi. La sensazione è che, almeno per ora, sarà il fronte a dettare i tempi della diplomazia. Ma anche i colloqui senza esito immediato possono gettare i semi per un futuro diverso.

E, in un conflitto segnato da anni di tensioni e migliaia di vittime, il fatto che le parti si siano sedute allo stesso tavolo può essere visto, se non altro, come un piccolo passo verso una possibile via d’uscita.