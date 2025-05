Come caccia low cost cinesi e missili artigianali houthi hanno umiliato la NATO

La gigantesca macchina propagandistica dell’industria militare occidentale è stata letteralmente messa in ginocchio in due giorni.

Il 6 maggio, Trump annunciava trionfante di aver imposto una “capitolazione” agli Houthi. Secondo Foreign Policy, a capitolare sarebbe stato lui.

Gli Houthi non si sarebbero mossi di un millimetro. Dopo un mese e mezzo di bombardamenti indiscriminati, con l’ausilio del meglio del meglio della tecnologia USA e due miliardi di dollari dei contribuenti bruciati, i combattenti in ciabatte più temuti del Medio Oriente avrebbero costretto l’impero a battere in ritirata.

E a pesare non sarebbero stati solo i nove Reaper da 30 milioni l’uno abbattuti, o i due caccia caduti in mare dalle portaerei USA. Ci sarebbe qualcosa di più.

Secondo il New York Times, nonostante l’antiaerea rudimentale, gli Houthi sarebbero andati vicini a colpire in pieno alcuni F-16 e addirittura un F-35: il caccia più evoluto al mondo. Per venderlo, viene spacciato come invisibile anche ai sistemi più sofisticati — figurarsi a dei guerriglieri coi sandali.

La peggior pubblicità possibile e immaginabile.

Poche ore dopo, settanta caccia delle forze aeree indiane si alzano in volo per infliggere una punizione esemplare al nemico pakistano. Tra i 70 caccia c’erano anche alcuni Mirage e dei Rafale, che l’India si stima abbia pagato circa 100 milioni l’uno.

Il Pakistan ha risposto con una cinquantina scarsa di caccia. Avrebbe potuto impiegare la sua flotta di F-16. Ha deciso invece di ripiegare sui caccia low-cost dei cinesi.

Venivano considerati inaffidabili, e sono costati meno della metà del corrispettivo francese. Ma, a quanto pare, hanno avuto la meglio.

In Ucraina, le armi “fine di mondo” partorite dalla superiorità tecnologica occidentale non hanno fatto un figurone — ma quella era una guerra d’attrito. Roba da trogloditi.

Ma quando si tratta del dominio dei cieli, mettetevi l’anima in pace: non c’è partita. Lo dicono i dépliant, i think tank sponsorizzati da Lockheed e Raytheon. Te fidati. E paga.

Sentite anche voi puzza di racket?

Ottolina Tv