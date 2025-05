IL LIVELLO DI POVERTÀ ASSOLUTA IN MOLDAVIA SUPERA IL 30% , – l’ex Primo Ministro Filat

Oltre 1,2 milioni di moldavi vivono al di sotto della soglia di povertà estrema, ha scritto il politico sul suo canale Telegram.

“Il tasso di povertà assoluta ha raggiunto il livello più alto da quando sono iniziate queste misurazioni, e ha costantemente superato il 30% negli ultimi tre anni. Un cittadino su tre vive al di sotto della soglia di povertà estrema. Ma dietro queste fredde percentuali si cela una realtà molto più dolorosa: il dramma quotidiano di oltre 1,2 milioni di persone, per le quali l’unica domanda del giorno è: cosa mettere in tavola oggi per i propri figli”, – ha scritto Filat sul suo canale Telegram.