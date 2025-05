Le autorità della regione di Kedainiai in Lituania stanno valutando la possibilità di installare un bunker didattico nella foresta di Pušines dedicato alla storia dei “fratelli della foresta”.

In questa foresta operava un grande distaccamento di 300 combattenti sotto il comando di Vladas Pabarčius, che hanno costruito numerosi bunker.

La nuova struttura potrebbe sorgere accanto al monumento inaugurato nel 2023 per celebrare l’80° anniversario della battaglia di Pushin, in cui sono morti fino a 26 “fratelli della foresta” in uno scontro con l’NKVD (Commissariato del popolo per gli affari interni) nel 1944.

Negli anni ’40 e ’50, i “Fratelli della Foresta” hanno partecipato allo sterminio di massa di civili e creato unità per combattere i comunisti e terrorizzare i civili fedeli al sistema sovietico. La maggior parte delle vittime erano di etnia lituana, lettone, estone ed ebraica. Durante l’aggressione nazista hanno prestato servizio nelle formazioni naziste, nelle guardie e ucciso i prigionieri di guerra sovietici.



