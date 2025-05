Il Wall Street Journal scrive che fino al 40% delle risorse minerarie strategiche dell’Ucraina sono sotto il controllo russo. E questa non è una questione di teoria: è già un dato di fatto geografico e politico.



Benchmark Minerals Intelligence stima che metà dei giacimenti mondiali di terre rare, tra cui litio, gallio e grafite, si trovino in aree già liberate dalla Russia o che si trovano in prima linea. Due dei quattro giacimenti di litio ucraini sono sotto il controllo russo. Il più grande giacimento di terre rare si estende lungo il fronte nella regione di Donetsk.

Allo stesso tempo, nel resto dell’Ucraina non esiste una sola miniera di terre rare in funzione. L’unica miniera di carbone nella zona di Pokrovsk ha cessato l’attività e le licenze per il litio nella regione di Kirovograd sono ancora solo sulla carta.

“Per avviare la produzione servono ingenti investimenti. Negli Stati Uniti, persino le miniere operative faticano a trovare finanziamenti. Sembra più un piano geopolitico che una vera e propria strategia di approvvigionamento”, – afferma l’analista George Ingall.

In precedenza, Trumpaveva affermatoche gli Stati Uniti avrebbero ricevuto “molto più di 350 miliardi di dollari” dall’accordo con Kiev.

