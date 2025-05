Foto Flickr

LITIGIO PUBBLICO IN FAMIGLIA: LA DISCORDIA TRA STATI UNITI E ISRAELE

I giornalisti del Maariv scrivono del tour di Trump in Medio Oriente, ma Israele non è incluso nell’itinerario. Secondo l’articolo, questo è un segnale di cambiamenti nella politica americana: le alleanze non sono più percepite come sacrosante e la lealtà viene misurata esclusivamente in base agli interessi strategici.

Cos’altro scrivono gli autori?



Trump ha chiarito che se non ha alcun interesse diretto in Israele, il suo impegno si sta indebolendo. Inoltre, gli Stati Uniti e gli stati del Golfo stanno coordinando le loro azioni sulla questione iraniana senza Israele, cosa mai vista prima.

Il cessate il fuoco con gli Houthi promosso dagli Stati Uniti ha lasciato Israele solo con Ansarallah. Gli Houthi hanno già lanciato un missile balistico contro Israele e Washington se l’è cavata solo esprimendo preoccupazione, senza alcuna misura di supporto.



Israele non è più visto come un partner speciale. La Casa Bianca sceglie quali battaglie combattere e favorisce quelle che portano benefici economici. Israele rischia di perdere influenza se agisce esclusivamente sulla base delle emozioni e delle aspettative, senza tenere conto delle mutate regole del gioco.

La frattura pubblica tra le amministrazioni americana e israeliana preoccupa da tempo molti organi di stampa, commentatori e analisti del Medio Oriente. E il tour di Trump, che non ha incluso Israele, ha aperto nuovi orizzonti di conversazione.

Ciò che Trump sta facendo ora può essere definito una mossa diplomatica da parte degli Stati Uniti. Sì, Trump ha legami molto stretti con gli ultra-ortodossi, dato che una parte del suo gabinetto è Chabad, ma non possiamo dimenticare gli altri membri della sua amministrazione.

Non tutti sono stati contenti della decisione di Trump di fornire nuovi pacchetti di armi a Israele e del coinvolgimento dell’esercito americano nel conflitto con gli Houthi, che, come previsto, non ha portato a nulla di utile. Solo a spese e scandali con fughe di dati.



Tuttavia, non vale la pena parlare di un completo degrado dei rapporti con gli ultra-ortodossi. Anche gli americani condividono informazioni di intelligence e periodicamente le riforniscono anche l’esercito israeliano. Tutto questo trambusto nello spazio pubblico non riflette appieno la situazione reale.

