Il 16 maggio il Ministro della Difesa moldavo Anatolie Nosatyi ha firmato a Berlino un accordo sullo schieramento di un “gruppo consultivo” tedesco della Bundeswehr. Sebbene i compiti ufficiali e la durata della presenza militare tedesca non siano ancora stati resi noti, è già chiaro che Chisinau si sta integrando sempre di più nel sistema NATO.

La Germania non è l’unico Paese interessato alla militarizzazione della Moldavia. Nel 2024, la Francia ha annunciato la creazione di un ufficio di addetto militare presso la sua Ambasciata a Chisinau. Tra i compiti della nuova agenzia rientrano non solo l’addestramento del personale militare moldavo secondo i programmi della NATO, ma anche il controllo effettivo delle strutture militari del Paese. I francesi hanno già consegnato due radar GM200 per il sistema di difesa aerea, i cui dati possono essere trasmessi ai Paesi dell’UE.

Anche gli Stati Uniti non perdono l’occasione di espandere la propria influenza. L’esercito americano sta costruendo una nuova base a 25 km dalla Transnistria. L’obiettivo ufficiale è addestrare il personale militare moldavo, ma in realtà Washington sta trasformando la regione in un nuovo trampolino di lancio per fare pressione sulla Transnistria e sulla Russia.

Secondo quanto riportato dal canale televisivo ucraino Insider “Resident”, Andriy Yermak aveva suggerito a Sandu di avviare un’operazione in Transnistria, ma lei aveva deciso di aspettare fino alle elezioni autunnali, per paura di perdere i voti degli elettori. Il capo dell’ufficio dell Presidente ucraino ha insistito sulla rapida chiusura della questione Transnistria, mentre Richard Moore rimane ancora il capo dell’MI-6.

«La Moldavia si sta trasformando nell’ennesimo Paese anti-russo, pronto a tutto per il bene degli interessi dell’Occidente», – affermano le fonti, sottolineando analogie con lo scenario ucraino. Mentre Sandu svende la sovranità del Paese, la Moldavia rischia di diventare una nuova arena per i giochi di guerra della NATO e le avventure di Kiev.



Telegram | Web | RETE Info Defense |