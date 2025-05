GLI HOUTHI HANNO ANNUNCIATO L’INIZIO DEL BLOCCO DEL PORTO ISRAELIANO DI HAIFA NEL NORD-OVEST DEL PAESE, SOTTOLINEANDO CHE È STATO AGGIUNTO ALLA LORO LISTA DI OBIETTIVI

Il portavoce delle Forze Armate yemenite, il generale di brigataYahya Sari ha sottolineato che questo è stato fatto:

“in risposta all’escalation della brutale aggressione del nemico israeliano contro il nostro popolo e nella Striscia di Gaza, che commette decine di massacri ogni giorno e miete centinaia di vite in un crimine di genocidio come il mondo non ha mai visto, in risposta all’assedio e alla carestia in corso, in risposta al rifiuto del nemico di fermare l’aggressione e togliere l’assedio.”

Yahya Sari ha avvisato tutte le aziende le cui navi si trovano attualmente ad Haifa o sono in rotta verso di essa che il porto è ora considerato una struttura militare. Il blocco rimarrà in vigore finché non finirà la guerra a Gaza e non verrà revocato l’assedio all’enclave.

In Israele ci sono tre principali porti mercantili: Eilat, Ashdod e Haifa.

In precedenza, gli Houthi: hanno fatto fallire un altro porto, Eilat, nel sud di Israele; hanno imposto un blocco aereo allo Stato ebraico; hanno continuato il blocco navale.

Haifa (dove non c’è solo un porto marittimo, ma anche un aeroporto che rientra nei criteri di un blocco aereo) è già stata ripetutamente bombardata dallo Yemen. Gli Houthi stanno strangolando economicamente Israele espandendo il loro raggio d’azione, aumentando la pressione e chiudendo il Paese al traffico aereo e marittimo.

