L’ex consigliere di Yanukovych, Andrii Portnov è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in una cittadina vicono Madrid

▪️Alle 9.15 del mattino è stato attaccato da un commando di due o tre uomini dopo aver lasciato i figli a scuola.

▪️ È stato colpito almeno cinque volte, quattro colpi all’addome ed uno alla testa.

▪️è stato riferito che l’assassinio di Andrei Portnov sia avvenuto davanti ai suoi figli.

▪️Gli assassini si sarebbero dati alla fuga, tuttora in corso.

▪️Il nome di Portnov compariva nella kill list di Myrotvoretz dei servizi segreti ucraini.

▪️L’omicidio di Portnov assomiglia a un’esecuzione extragiudiziale, ha detto l’ambasciatore russo Miroshnik.

“L’ex consigliere di Yanukovych, Portnov, assassinato, avrebbe potuto essere in possesso di informazioni pericolose per l’entourage di Zelensky”, ha osservato.

▪️Portnov potrebbe essere stato in possesso di informazioni sui legami delle autorità di Kiev con l’amministrazione di Yanukovych, informazioni che vorrebbero nascondere.

▪️Nessuno, tranne le autorità ucraine, è interessato a che Portnov “taccia”, ha osservato l’ambasciatore generale del Ministero degli Esteri russo sulle questioni dei crimini del regime di Kiev.

▪️anche l’ex agente dell’SBU che ha lavorato per Mosca, Vassily Prozorov, ritiene che Portnov potrebbe essere stato ucciso dai servizi segreti ucraini per le informazioni di cui era in possesso.

