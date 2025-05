Wang Yi incontra il ministro degli Esteri danese per un maggiore approfondimento della fiducia politica

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha ricevuto a Pechino il collega danese Lars Løkke Rasmussen in occasione del 75° anniversario dei rapporti diplomatici. I due hanno ribadito l’impegno a rafforzare la fiducia politica, la cooperazione verde e la stabilità nelle relazioni bilaterali, e la Cina ha riaffermato la sua posizione di sostegno alla Danimarca sulla questione della Groenlandia.

Articolo di Chen Qingqing (Global Times) – 19 maggio 2025

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato a Pechino lunedì il suo omologo danese Lars Løkke Rasmussen. Wang ha chiesto di «approfondire la fiducia politica e promuovere i legami» mentre i due Paesi celebrano il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche, si legge in un comunicato del Ministero degli Esteri cinese.

Secondo alcuni esperti, la visita del ministro danese conferma la tradizione di dialogo strategico tra Cina e Danimarca e manda un forte segnale di reciproca buona volontà, sottolineando l’importanza attribuita da entrambe le parti ai rapporti bilaterali, soprattutto in questo momento cruciale del 75° anniversario.

In un contesto segnato da crescente turbolenza e incertezza globale, entrambe le nazioni hanno manifestato la volontà di rafforzare la cooperazione, approfondire i collegamenti e la fiducia reciproca in diversi ambiti, iniettando stabilità e certezze nei rapporti Cina‑Danimarca e più in generale tra Cina e UE.

Durante l’incontro, Wang ha ricordato che «le due parti si sono sempre rispettate trattandosi a vicenda da pari a pari», costruendo e sviluppando un partenariato strategico globale fondato «su una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, guidata da iniziative green». Ha esortato a «mantenere lo spirito originario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche», sfruttare l’occasione del 75° anniversario per «conservare scambi di alto livello, accrescere la fiducia politica reciproca e promuovere un ulteriore sviluppo dei rapporti».

Wang Yi ha ribadito il pieno rispetto della Cina per la sovranità e l’integrità territoriale della Danimarca nella questione della Groenlandia, auspicando che Copenaghen continui a sostenere la legittima posizione di Pechino su temi relativi alla propria sovranità e integrità territoriale.

Il ministro ha fatto riferimento alle ripetute assicurazioni dell’amministrazione statunitense di voler garantire il controllo di Washington sulla Groenlandia, considerata strategica per motivi economici e di difesa, con l’apertura di nuove rotte marittime artiche a seguito dello scioglimento dei ghiacci, come riportato da CBS News il 4 maggio. Il primo ministro groenlandese ha risposto duramente a tali minacce, affermando a marzo: «Non siamo in vendita e non possiamo essere semplicemente ceduti».

«La posizione cinese esprime la speranza che entrambe le parti affrontino con rispetto ed equità i reciproci interessi e preoccupazioni centrali, così da approfondire ulteriormente la fiducia e promuovere la cooperazione pratica in vari settori», ha dichiarato all’Global Times Dong Yifan, ricercatore associato presso l’Accademia Belt and Road dell’Università di Lingua e Cultura di Pechino.

Song Luzheng, ricercatore presso il China Institute della Fudan University e residente in Francia, ha sottolineato che Cina ed Europa mantengono da tempo un forte impulso cooperativo. Ha osservato come le politiche dei dazi statunitensi contro l’Europa abbiano in parte spinto i Paesi europei a rinsaldare la propria vicinanza con la Cina.

Song ha inoltre evidenziato che il riferimento diretto alla questione della Groenlandia nei colloqui tra Wang Yi e Rasmussen ha implicitamente coinvolto gli Stati Uniti, poiché l’isola è divenuta un punto di attrito tra Washington e Bruxelles.

Nella seconda metà dell’anno, la Danimarca assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea. «La Cina è disposta a intensificare il dialogo e la cooperazione con l’UE per promuovere lo sviluppo stabile delle relazioni Cina‑UE, e si augura che la Danimarca svolga un ruolo positivo in questa direzione», ha affermato Wang.

In qualità di membro del Consiglio europeo, la Danimarca «è determinante nell’indirizzo dell’agenda UE dei prossimi sei mesi», ha osservato Dong, secondo cui il rafforzamento del dialogo Cina‑Danimarca contribuirà da un lato a orientare la politica europea verso Pechino in modo più positivo e razionale, dall’altro «dimostrerà l’impegno della Cina a sviluppare i rapporti bilaterali e il suo sostegno alla Danimarca nel suo ruolo proattivo all’interno dell’UE, oltre a confermare il suo chiaro appoggio all’integrazione europea».

I due ministri hanno poi scambiato opinioni su questioni internazionali come la crisi in Ucraina. Rasmussen, secondo un resoconto AFP, ha definito «franco» il confronto con Wang sul conflitto ucraino.

