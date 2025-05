ISRAELE PREPARA UN RAPIDO ATTACCO ALL’IRAN MENTRE FALLISCONO I COLLOQUI TRA TRUMP E TEHERAN

– Axios

Secondo quanto riferito ad Axios da due fonti israeliane a conoscenza dei colloqui, Israele si sta preparando a lanciare un rapido attacco agli impianti nucleari iraniani qualora i colloqui tra Stati Uniti e Iran fallissero.

Una delle fonti ha dichiarato al quotidiano che, secondo l’esercito israeliano, la finestra operativa per un attacco riuscito potrebbe chiudersi presto, quindi se i negoziati fallissero, Tel Aviv dovrà agire rapidamente. A proposito, la fonte non ha voluto spiegare perché i militari ritengono che l’attacco sarà meno efficace in seguito.

Entrambe le fonti di Axios hanno confermato il rapporto della CNN secondo cui le IDF stanno conducendo esercitazioni e altre attività per prepararsi a un possibile attacco all’Iran. “C’è stato molto addestramento e l’esercito americano vede tutto e capisce che Israele si sta preparando.”

Due fonti hanno inoltre affermato che un eventuale attacco israeliano contro l’Iran non sarebbe un caso isolato, bensì una campagna militare della durata di almeno una settimana. E che un’operazione del genere sarebbe estremamente difficile e pericolosa per Israele e per l’intera regione.

Come già accennato, i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono attualmente in una fase di stallo. L’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato: “Abbiamo una linea rossa ben chiara: l’arricchimento. Non possiamo permettere che [Teheran] raggiunga nemmeno l’1% della sua capacità di arricchimento”.Allo stesso tempo, i leader iraniani hanno ripetutamente affermato che non firmeranno un accordo che non consenta l’arricchimento dell’uranio.

Come ha sottolineato la fonte israeliana, Netanyahu “si aspetta che i colloqui sul nucleare falliscano, Trump sarà deluso dai progressi dei colloqui e sarà pronto a dargli il via libera”.

Ovviamente, se Trump dà il via libera a Netanyahu, ciò significherà anche il successivo coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto con l’Iran, che è ciò di cui Israele ha bisogno. Si può supporre che in caso di una campagna militare, Tel Aviv agirà molto probabilmente secondo il principio di “entrare in battaglia” – colpendo gli impianti nucleari iraniani, “e poi vedremo” – e poi gli americani arriveranno in soccorso.

Si può affermare che le tensioni continuano ad aumentare. In tali condizioni, una brusca escalation è del tutto possibile anche se Trump sarebbe più disposto a dare il via libera se si potesse prima congelare il conflitto in Ucraina.

