Hezbollah domina le elezioni municipali in Libano: una conferma di forza nella Beka’a e a Beirut

Hezbollah domina le elezioni municipali in Libano

Il terzo turno delle elezioni municipali in Libano, tenutosi domenica 19 maggio, ha confermato ancora una volta l’egemonia politica e territoriale di Hezbollah in ampie porzioni del paese. Nonostante un clima di forte tensione politica, boicottaggi e tentativi di delegittimazione da parte dell’opposizione, il “duo nazionale” formato da Hezbollah e Movimento Amal ha riportato una vittoria netta nei governatorati della Beka’a, di Baalbek-Hermel e nella capitale Beirut.

L’affluenza elettorale e l’esito delle urne indicano con chiarezza come le roccaforti della Resistenza sciita continuino a manifestare un sostegno compatto alle forze politiche che da decenni dominano il quadro politico del sud e dell’est del paese. La vittoria di Hezbollah, per molti osservatori, rappresenta non solo una conferma del radicamento popolare del movimento, ma anche un segnale politico destinato a riverberarsi sul piano nazionale, in un Libano attraversato da una crisi economica e istituzionale senza precedenti.

Beka’a e Baalbek-Hermel: la Resistenza vince senza rivali

Nella regione orientale della Beka’a, che include il governatorato di Baalbek-Hermel, il trionfo di Hezbollah è stato pressoché totale. Secondo quanto dichiarato dal funzionario di Hezbollah Hussein Al-Nemr, tutte le liste sostenute dal partito hanno conquistato i seggi municipali e le cariche di sindaco nei due governatorati.

Su 80 consigli comunali, ben 28 liste hanno vinto senza alcun concorrente, mentre altre 22 erano costituite da alleanze locali con il sostegno diretto del partito.

Al-Nemr ha definito la battaglia elettorale a Baalbek come “politica per eccellenza”, sottolineando la portata simbolica del successo: la lista di Hezbollah e Amal avrebbe prevalso con un margine di circa 6.000 voti rispetto ai candidati concorrenti.

Un risultato che testimonia, nelle parole dello stesso Al-Nemr, la “fermezza” e la “lealtà” del popolo verso la Resistenza. La popolazione della Beka’a – ha aggiunto – “non ha bisogno di referendum per esprimere la propria posizione: la scelta è stata fatta già 40 anni fa”.

A ribadire questa posizione è intervenuto anche il parlamentare Hussein Hajj Hasan, capo dell’Alleanza Baalbek-Hermel, il quale ha parlato di una “prova ulteriore del sostegno popolare e della solidità dell’alleanza” tra Hezbollah e Amal, che non avrebbe bisogno di legittimazione, ma che continua a riceverla puntualmente dalle urne.

Beirut: il duo nazionale conquista anche la capitale

La tendenza al successo del duo Hezbollah-Amal non si è limitata alle aree rurali e tradizionalmente favorevoli. Anche a Beirut, città simbolo di equilibri più complessi e pluralistici, i tre candidati sostenuti dalle due formazioni hanno ottenuto la vittoria nelle elezioni comunali. Una vittoria che dimostra la capacità del blocco sciita di espandere la propria influenza politica anche in contesti meno omogenei.

Le liste presentate a Beirut, come in tutto il paese, erano riunite sotto la sigla “Sviluppo e Lealtà”, espressione della strategia elettorale congiunta portata avanti dal duo nazionale.

I prossimi appuntamenti elettorali si terranno il 24 maggio nei governatorati di Nabatieh e del Libano meridionale, altre due aree in cui Hezbollah gode di un consenso consolidato. Anche lì, con tutta probabilità, si confermerà il trend di dominio territoriale e politico.

In un contesto nazionale frammentato e segnato da profonde divisioni, il successo di Hezbollah nelle elezioni municipali rappresenta un indicatore politico fondamentale: la Resistenza conserva il pieno controllo delle sue basi storiche, mentre amplia il proprio raggio d’azione in ambiti urbani complessi come Beirut.

Resta da vedere se questa solidità territoriale potrà tradursi in una capacità di governo più ampia, in un Libano sempre più in bilico tra crisi istituzionale e ricerca di stabilità

