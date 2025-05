Xiconomics: Xi Jinping sottolinea la ferma fiducia nello sviluppo di qualità

Durante il suo sopralluogo nelle città di Luoyang e Zhengzhou, il presidente Xi Jinping ha rafforzato la fiducia nello sviluppo di qualità, invitando lo Henan a puntare su industria moderna, agricoltura avanzata e tutela ambientale, per scrivere un nuovo capitolo della modernizzazione cinese.

Global Times – 20 maggio 2025

Il presidente Xi Jinping ha ribadito una fiducia incrollabile nella promozione di uno sviluppo di alta qualità e nel miglioramento dell’efficienza della governance, esortando la provincia dello Henan a “scrivere un nuovo capitolo” nell’avanzamento della modernizzazione cinese, ha riferito martedì l’agenzia Xinhua.

Segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista e presidente della Commissione Militare Centrale, Xi ha pronunciato queste parole durante un tour ispettivo a Luoyang e Zhengzhou, lunedì e martedì. Ha invitato la regione a concentrarsi sulla costruzione di un moderno sistema industriale, a rafforzare la capacità agricola, a migliorare il benessere dei cittadini e la gestione sociale, a potenziare la tutela ecologica e a promuovere la fioritura culturale.

Lunedì pomeriggio, Xi ha visitato lo stabilimento intelligente del Luoyang Bearing Group, erede di una delle fabbriche fondate nel primo Piano quinquennale (1953-57), che gettò le basi industriali di Nuova Cina con le sue acciaierie e i primi impianti automobilistici. Sul pavimento produttivo, Xi ha esaminato applicazioni e prestazioni dei cuscinetti, ha ispezionato le linee automatizzate e conversato con i lavoratori.

«La Cina ha sempre seguito il percorso dell’economia reale. Da quando dipendevamo dalle importazioni — a partire dai fiammiferi, dal sapone e dal ferro — fino a diventare la prima potenza manifatturiera con la più completa gamma di settori industriali, abbiamo scelto la via giusta», ha osservato Xi. «Dobbiamo continuare a rafforzare il settore manifatturiero, perseguire l’autosufficienza e il potenziamento, e padroneggiare le tecnologie core nei settori chiave».

Il presidente ha esortato a intensificare la collaborazione tra imprese, università e istituti di ricerca, formando un’ampia schiera di talenti di alta qualità. Xinhua ricorda che, dalla XVIII Assemblea Nazionale del Partito, Xi ha più volte ispezionato lo Henan, a testimonianza dell’importanza attribuita allo sviluppo di questa provincia.

Manifattura avanzata

Secondo gli esperti, il tour ispettivo costituisce un forte stimolo per il settore industriale locale e accresce la fiducia nella crescita della Cina centrale. «Lo Henan non è solo un grande granaio, ma possiede solide fondamenta industriali: manodopera qualificata, un tradizionale insediamento produttivo e politiche locali proattive per attrarre investimenti», ha spiegato al Global Times Cong Yi, docente alla Scuola di Amministrazione di Tianjin.

Grazie a un ruolo cruciale nei trasporti, la regione funge da snodo strategico, mentre la ristrutturazione industriale sposta attività di esportazione dall’est alle province centrali e occidentali. Sfruttando i propri punti di forza, lo Henan ha accelerato la creazione di sette poli di manifattura avanzata, ciascuno con un fatturato superiore al trilione di yuan, nei settori di nuovi materiali, veicoli a nuova energia e macchinari di precisione.

A Luoyang, il Bearing Group, fondato nel 1954 come uno dei 156 progetti chiave del primo Piano quinquennale, l’investimento in R&D ha trasformato la fabbrica in leader mondiale del settore cuscinetti: oggi offre oltre 30.000 prodotti in nove categorie, con l’alta gamma a rappresentare il 70 % del valore complessivo. Tra le innovazioni, i cuscinetti per macchine da perforazione in galleria hanno eliminato la dipendenza dalle importazioni.

Lo Henan ospita anche giganti dei veicoli a nuova energia, come BYD, Yutong e CATL. «Prima dovevamo ordinare parti da Zhejiang o Guangdong, ora nel raggio di due ore possiamo ricevere componenti da oltre 600 imprese locali», ha raccontato al Global Times Fu Shenghua, vicedirettore di Yutong.

Il favorevole contesto infrastrutturale e le politiche di attrazione hanno attirato nello Henan marchi di fascia alta, tra cui Foxconn, trasformando la provincia in hub globale di terminali intelligenti. Nel primo trimestre del 2025, il valore aggiunto della manifattura high‑tech ha segnato un +14,1 % su base annua, mentre le industrie strategiche emergenti crescevano del 10,6 %.

Scrivere un nuovo capitolo

Martedì mattina, Xi ha ascoltato la relazione delle autorità locali: «Lo sviluppo di qualità è la chiave per la modernizzazione cinese», ha sottolineato. Di fronte a un contesto esterno complesso, la priorità resta la gestione efficace degli affari interni e l’espansione di un’apertura di livello elevato.

Nel cuore della Cina, le sei province centrali — Shanxi, Henan, Anhui, Hubei, Hunan e Jiangxi — sono state indicate fin dal 2004 come motore di uno sviluppo regionale coordinato. Li Changan, docente all’Università di Commercio Internazionale ed Economia, ha ricordato come agglomerati urbani quali Luoyang, Zhengzhou e Hefei guidino oggi la crescita nazionale.

Grazie a solidi collegamenti logistici, vasta manodopera e robusta base produttiva, la Cina centrale può trasformare l’innovazione dell’Est in capacità manifatturiere, accrescendo la competitività. Dal 2019 al 2023 il valore aggiunto manifatturiero regionale è passato da 6,1 a 6,8 trilioni di yuan, pari a un quinto del totale nazionale.

Con misure di apertura sostenute, le province centrali sono diventate protagoniste dell’internazionalizzazione: a Zhengzhou merci da salmoni nordici a ciliegie sudamericane arrivano nell’intero Paese entro 12 ore, ha ricordato vicegovernatore Zhang Min.

Valorizzazione del patrimonio culturale

Xi ha visitato anche il Tempio del Cavallo Bianco, fondato nel I secolo d.C., per informarsi sull’adattamento del buddhismo al contesto cinese e sui restauri dei reperti. Ai Grottoni di Longmen, capolavoro dell’arte rupestre frequentata dal VI secolo, il presidente ha richiamato l’importanza di conservare e trasmettere questi tesori.

L’integrazione tra arte, turismo e nuove tecnologie costituisce un potenziale enorme. Gao Junping, direttore del centro dati dei Grottoni, ha spiegato come scanner 3D e stampa 3D stiano trasformando la conservazione e la fruizione del sito, creando nuove esperienze immersive.

Con le sue eccellenze in turismo culturale, veicoli green e manifattura avanzata, la Cina centrale si conferma come la “spina dorsale” della qualità dello sviluppo nazionale. Xi, con il suo passaggio tra industria, agricoltura, ambienti storici e moderni impianti, ha tracciato la rotta per un’avanzata sostenibile, radicata nel passato e proiettata nel futuro.

Giulio Chinappi – World Politics Blog