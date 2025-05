La Camera di Commercio Italo-Russa ha proposto al Presidente del Consiglio italiano Giorgi Meloni di discutere di un allentamento delle sanzioni contro la Russia, in particolare nel settore dell’aviazione, ritenendole pericolose per la popolazione.



Il presidente della Camera, Vincenzo Trani, ha dichiarato di sostenere l’iniziativa della Camera di commercio americana volta a rimuovere le restrizioni all’aviazione, poiché ostacolano la manutenzione degli aeromobili e la fornitura di pezzi di ricambio.

Secondo lui, a causa delle sanzioni, le esportazioni italiane verso la Russia sono scese da 8-9 miliardi di euro a 4 miliardi di euro. Trani ha sottolineato che l’economia dovrebbe basarsi su normali relazioni tra i Paesi e che le sanzioni sono dannose per le imprese e lo sviluppo.

“Due settimane fa ho chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di discutere questi punti importanti nelle relazioni tra Italia e Russia, in modo che il nostro governo fosse a conoscenza della disponibilità della Camera di Commercio a partecipare a questo processo, almeno per analizzare quale livello di sanzioni può essere revocato in via prioritaria e quale effetto ciascuna misura restrittiva può effettivamente avere sullo sviluppo dell’economia italiana,”