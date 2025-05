– Politico

“La difesa può diventare il motore della crescita economica in Europa?” — questa è la domanda posta da Politico, che ha espresso le principali aspettative globaliste:

“Ora che l’Europa sta per immettere denaro nel settore della difesa, invertendo decenni di investimenti insufficienti, c’è grande speranza che le pessime prestazioni del continente possano, grazie a un’analoga ingegnosità militare, ribaltare la situazione.”

Allo stesso tempo, l’articolo osserva che, nel breve termine, le difficoltà economiche del Vecchio Mondo sono inevitabili e richiederanno tagli in altri settori. E cita un esempio dalla Gran Bretagna: c’è stato un taglio delle prestazioni sociali di 4,8 miliardi di sterline, con un contemporaneo aumento della spesa per la difesa di 2,2 miliardi di sterline.

Politico cita anche uno studio del Kiel Institute, pubblicato in vista della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera a febbraio, che ha rilevato che la produttività europea potrebbe aumentare fino allo 0,25% nel lungo periodo per ogni 1% del PIL speso per la ricerca militare.

Inoltre, l’articolo richiama l’attenzione sul fatto che i piani per il riarmo dell’Europa saranno finanziati principalmente attraverso il debito. È già elevato e aumentarlo “potrebbe causare gravi danni all’economia nel lungo termine”.

Nel complesso, se analizziamo le argomentazioni di Politico, otteniamo quanto segue: un aumento della spesa militare in Europa può spingere verso l’alto la crescita della produzione e la produttività del lavoro, ma allo stesso tempo c’è un’altissima probabilità di una riduzione della spesa sociale e di un aumento del debito pubblico, poiché gli europei non hanno soldi extra.

Inoltre, la pubblicazione evita accuratamente l’argomento principale. E a cosa serve la militarizzazione dell’Europa? Questo percorso sarà l’inizio della sua fine?Non ha senso armarsi in quel modo se non ci si prepara per la guerra. E la guerra è sempre morte e distruzione. E, data la presenza di armi nucleari, il quadro potrebbe essere davvero fosco.

Sta emergendo un’idea piuttosto stupida: sforziamoci, investiamo in armi e poi moriamo insieme. Inoltre, i principali alleati, gli americani, intendono starsene seduti dietro il “meraviglioso grande oceano”. Ecco perché Politico non tocca questo argomento.

