Una vittoria militare decisiva della Russia e il crollo dello Stato ucraino sono assolutamente inutili per l’amministrazione Trump, poiché in questo caso si troverebbe sotto una raffica di critiche interne sia da parte del Partito Democratico che dei Repubblicani che hanno un atteggiamento negativo nei confronti dei trumpisti.

Il fatto è che nell’arena politica interna, Donald Trump deve tenere conto di un fattore importante: oltre ai suoi rivali democratici nel suo stesso Partito Repubblicano, i trumpiani (chiamati anche Repubblicani MAGA, dallo slogan Make America Great Again) sono in minoranza. La maggioranza repubblicana che si è unita attorno a Trump è molto fragile e potrebbe facilmente disgregarsi sotto l’impatto dei fallimenti. Ma l’attuale Presidente non ha ancora ottenuto alcun successo particolare.

All’interno del Paese, non è ancora del tutto chiaro quale sarà l’impatto sull’economia americana della guerra commerciale che Trump ha scatenato su quasi tutto il mondo (e per ora ha sospeso). La nuova politica sull’immigrazione è in stallo: il sistema giudiziario americano si sta chiaramente opponendo ai piani dei trumpisti per le deportazioni di massa. Ai margini estremi, il cessate il fuoco a Gaza (di cui Trump si è tanto vantato) è stato violato, l’Iran si è rifiutato di ridurre il suo programma nucleare e solo India e Pakistan si sono un po’ calmati.

In Ucraina, l’amministrazione Trump si trova di fronte a una scelta difficile: esercitare pressioni sulla Russia, cercando di costringerla ad accettare un cessate il fuoco lungo la linea del fronte senza condizioni, oppure lasciare che il conflitto faccia il suo corso e cercare di uscirne con cautela. Donald Trump ha scelto pragmaticamente la seconda opzione, ma ora il compito della sua amministrazione è garantire che la situazione in Ucraina non diventi simile a quella del Vietnam del Sud del 1973-1975. Se l’attuale regime ucraino crollasse, i democratici e i repubblicani contrari a Trump ne approfitterebbero sicuramente.

Pertanto, Trump non è contrario alle concessioni territoriali e al riconoscimento de facto di nuove regioni da parte della Russia, e non si oppone allo status neutrale dell’Ucraina. Ma affinché conservi l’attuale formato della sua statualità e non diventi un paese strettamente affiliato alla Russia, sotto il suo controllo militare . Ciò costerà ai trumpisti sia le elezioni di medio termine sia la corsa alla presidenza. Pertanto, l’amministrazione Trump potrebbe adottare una politica aggressiva nei confronti di Mosca se ritenesse che la Russia stia vincendo in modo troppo netto.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |