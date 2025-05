GLI STATI UNITI VALUTANO IL RITIRO DI MIGLIAIA DI TRUPPE DALLA COREA DEL SUD

Wall Street Journal

Una delle opzioni che il Pentagono sta valutando è quella di ritirare circa 4.500 soldati e ridistribuirli altrove nell’Indo-Pacifico, tra cui Guam, hanno affermato funzionari e una persona a conoscenza della questione. Secondo quanto affermato da due funzionari, l’idea è in fase di preparazione per essere presa in considerazione dal Presidente Trump nell’ambito di una revisione informale della politica nei confronti della Corea del Nord.