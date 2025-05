Comunicato speciale sulla dipartita dell’ex Presidente del Việt Nam Trần Đức Lương

Nel corso dei suoi oltre 50 anni di attività rivoluzionaria, Trần Đức Lương ha dato contributi grandi ed eccezionalmente rilevanti alla gloriosa causa rivoluzionaria del Partito e della nazione. Tra il 1997 e il 2006 ha occupato la carica di Presidente della Repubblica Socialista.

VNA/VNS – 22 maggio 2025

Traduzione in italiano di Giulio Chinappi

I funerali dell’ex Presidente dello Stato Trần Đức Lương si terranno con lutto nazionale, secondo un comunicato speciale diffuso giovedì.

La camera ardente sarà allestita presso il Salone Funebre Nazionale (n. 5, via Trần Thánh Tông, Hà Nội). La visita si svolgerà dalle ore 7 del 24 maggio fino alle ore 7 del 25 maggio.

La funzione funebre avrà inizio alle ore 7 del 25 maggio nello stesso salone funebre. La sepoltura avrà luogo alle ore 15 dello stesso giorno nel cimitero del suo paese natale, nel comune di Phổ Khánh, città di Đức Phổ, Provincia di Quảng Ngãi.

Le cerimonie di visita e commemorazione si svolgeranno contemporaneamente presso il Salone Thống Nhất di HCM City e presso il Salone T50 del Comando Militare Provinciale di Quảng Ngãi (n. 142, via Lê Trung Đình, Città di Quảng Ngãi).

Le visite e le cerimonie funebri saranno trasmesse in diretta su Vietnam Television (VTV) e Voice of Vietnam (VOV).

Durante i due giorni di lutto per l’ex Presidente dello Stato, tutti gli uffici governativi, le istituzioni pubbliche e i luoghi di intrattenimento esporranno le bandiere a mezz’asta. Tutte le attività di intrattenimento saranno temporaneamente sospese.

Il comunicato speciale emesso dal Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam, dall’Assemblea Nazionale, dal Presidente dello Stato, dal Governo e dal Comitato Centrale del Fronte della Patria del Việt Nam recita:

Il Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam, l’Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Việt Nam, il Presidente della Repubblica Socialista del Việt Nam, il Governo della Repubblica Socialista del Việt Nam, il Comitato Centrale del Fronte della Patria del Việt Nam e la famiglia del compagno Lương, con profondo dolore, annunciano:

Il compagno Trần Đức Lương, ex membro del Politburo, ex Presidente della Repubblica Socialista del Việt Nam, ex Presidente del Consiglio per la Difesa e la Sicurezza Nazionale, nato il 5 maggio 1937; luogo di origine: Comune di Phổ Khánh, Distretto di Đức Phổ (oggi Città di Đức Phổ), Provincia di Quảng Ngãi; residenza: n. 298, via Vạn Phúc, Quartiere Liễu Giai, Distretto di Ba Đình, Hà Nội.

Ha iniziato le attività rivoluzionarie nel febbraio 1955 ed è stato ammesso al Partito Comunista del Việt Nam il 19 dicembre 1959.

È stato membro del Comitato Centrale del Partito nella V, VI, VII, VIII e IX legislatura; membro del Politburo nell’VIII e nel IX mandato; membro permanente del Politburo nell’VIII mandato; Vice Presidente del Consiglio dei Ministri dal febbraio 1987 al settembre 1992; Vice Primo Ministro da ottobre 1992 ad agosto 1997; Presidente della Repubblica Socialista del Việt Nam e Presidente del Consiglio per la Difesa e la Sicurezza Nazionale nel X e XI mandato; deputato all’Assemblea Nazionale nella VII, VIII, X e XI legislatura.

Dopo un periodo di malattia, nonostante le cure premurose del Partito, dello Stato, dei principali esperti medici e della sua famiglia, è deceduto alle ore 22:51 del 20 maggio 2025, all’età di 88 anni, presso la sua residenza di Hà Nội, a causa della vecchiaia e della grave malattia.

Nel corso dei suoi oltre 50 anni di attività rivoluzionaria, ha dato contributi grandi ed eccezionalmente rilevanti alla gloriosa causa rivoluzionaria del Partito e della nazione.

Il Partito e lo Stato gli hanno conferito l’Ordine della Stella d’Oro, la medaglia per i 65 anni di iscrizione al Partito e numerosi altri onorificenze, medaglie, riconoscimenti e titoli nobili.

La sua dipartita rappresenta una grande perdita per il nostro Partito, lo Stato, il popolo e la sua famiglia. In memoria dell’ex Presidente dello Stato Trần Đức Lương, il Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam, l’Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Việt Nam, il Presidente della Repubblica Socialista del Việt Nam, il Governo della Repubblica Socialista del Việt Nam e il Comitato Centrale del Fronte della Patria del Việt Nam hanno deciso di celebrare i funerali del compagno Trần Đức Lương con l’etichetta del lutto nazionale.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog