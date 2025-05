COMUNALI 2025: QUALCHE NUMERO DAI CAPOLUOGHI

La premessa (approssimativa) di questa prima analisi riguarda la partecipazione al voto nell’insieme dei comuni chiamati al voto il 25 e 26 di maggio 2025: ci troviamo di fronte a una sostanziale tenuta nella partecipazione passata dal 56,29% dal 56,32% delle precedenti consultazioni avvenute in occasione diversa nei singoli comuni. Abbiamo parlato di “sostanziale tenuta” collocandosi la percentuale dei votanti oltre il 56% un dato che rappresenta al momento la possibilità di scongiurare un passaggio “strutturale” (presente cioè in ogni tipo di consultazione) al di sotto della soglia psicologica del 50%.

L’analisi complessiva dei voti validi nei 4 comuni capoluogo ci indica come ne siano stati espressi (sul totale degli aventi diritto: 818.846) 423.670(51,73%) per i candidati sindaci e 400.788 per le liste 48,94%) a dimostrazione della maggiore propensione dell’elettorato verso il voto di tipo personale.

Cercando di comparare il numero di espressioni di voto con quelle delle elezioni europee 2024 troviamo questi dati : aventi diritto 799.818 voti validi espressi 353.826 (44,23%)

Registriamo quindi un incremento nei voti validi nei 4 comuni capoluogo rispetto alle europee 2024 del 7,50% (candidati sindaci) e del 4,71% (liste).

Un incremento netto che non si verificava da tempo e che la partecipazione al voto nei referendum dell’8-9 giugno ci dirà se rappresenta un elemento di controtendenza sul piano generale oppure, nella fattispecie, di un ritorno d’interesse per i temi di carattere locale in particolare al Sud. Questo dato vale però soltanto per 3 dei 4 capoluoghi : in controtendenza rispetto alle europee 2024 Ravenna con un calo di espressione dei voti validi del 3,00% rispetto ai candidati sindaci e del 4,69% rispetto alle liste.

Si ricorda che tutte le percentuali sono riferite all’intero corpo degli aventi diritto al voto: l’analisi dettagliata delle singole liste seguirà in un lavoro successivo.

Analizziamo adesso molto sommariamente alcuni dati provenienti dai 4 comuni capoluogo di provincia (con Genova anche capoluogo di Regione) nei quali si è votato.

Genova:

2022 comunali: elettrici ed elettori 480.424 voti validi ai candidati sindaci 202.646 alle liste 190.600

Bucci eletto al primo turno 112.457 voti (23,40% sull’intero corpo elettorale)

Primo partito la lista di Bucci Sindaco 36.335 voti, Fratelli d’Italia 17.788, Lista Toti 17.485, Lega 12.886, Forza Italia 7.340, UDC 3.752, liste civiche 9.608.

Ariel Dello Strologo candidato sindaco centro sinistra 77.065 (16,04% sull’intero corpo elettorale)

PD 39.937, Lista Sindaco 12.032, Europa Verde e Lista Sansa 9.873, M5S 8.381, Sinisdtra Italiana 2.930.

Altri 5 candidati sindaci 13.124 ( 2,73% sull’intero corpo elettorale)

2024 elezioni europee: elettrici ed elettori 468.850 voti validi 219.083

centro sinistra con M5S: PD 68123, M5S 26,281, AVS 20.954.

centristi: Azione 9.697 IV e + Europa 8.997

centro destra: FdI 47.228, FI e Noi moderati 14.338, Lega 13,874.

altri: Pace, Terra, Dignità 6.904, Libertà 1.765, Alternativa Popolare 594, UV 338

Regionali 2024: elettrici ed elettori 478.878 voti validi candidati presidenti 233.047 (48,66% sull’intero corpo elettorale) voti validi liste 217.864 (45,49% sull’intero corpo elettorale)

Orlando 121.821(25,43% sull’intero corpo elettorale)

PD 64.758, AVS 16,467, Lista Presidente 13.563, M5S 11.937, Riformisti 4.706, Lista Civica 2.761

Bucci 103.219 (21,55% sull’intero corpo elettorale)

FdI 29.543, Lista Bucci 22.772, Orgoglio Liguria 15.189, Lega 14.313, FI 8.950, UDC 3.054, Alternativa Popolare 3.054

Altri 7 candidati presidenti: 8007 ( 1,07% sull’intero corpo elettorale)

Comunali 2025 elettrici ed elettori 479.974 voti validi espressi candidati sindaci 242.260 (50,47% sull’intero corpo elettorale) voti validi espressi liste 226.997 (47,29% sull’intero corpo elettorale). Si registra quindi un incremento nell’espressione di voti validi rispetto alle Regionali 2024 dell’1,81% sul voto ai candidati presidenti e dell’ 1,80% sui voti espressi per la lista.

Salis eletta al primo turno 124.720 ( 25,98% sull’intero corpo elettorale). Riferendoci alle precedenti occasioni di elezione diretta la candidatura Salis in percentuale sull’intero corpo elettorale è cresciuta del 2,58% rispetto a Bucci’22 e dello 0,55% rispetto ad Orlando (regionali 2024, candidatura in vantaggio nella città di Genova

PD 65.690. Lista Sindaco 18.853, AVS 15,705, M5S 11.583, Riformisti 5.405

Picciocchi 107.091 (22,31% sull’intero corpo elettorale) flessione dell’1,09% rispetto a Bucci ’22 e in crescita dell0,76% su Bucci ’24 (regionali)

Fdi 28.234, Lista Sindaco 24.237, Noi moderati (erede Lista Toti) 17.806, Lega 15.757, FI 8589, NPSI-DC 3.752, UDC 1189.

Altri 5 candidati sindaci: 10.449 voti (2,17% sull’intero corpo elettorale)

Taranto

2022 comunali: elettrici ed elettori 163.778 voti validi ai candidati sindaci 82.150 voti validi alle liste 79.268

Melucci eletto al primo turno 49.807 voti (30.41% sull’intero corpo elettorale)

PD 15.282, Liste Civiche 18.393, M5S 3.316, Popolari 2.924, Verdi 2.567, PSI-PRI 2.254, Autonomi 229

Musillo 24.514 (14,96% sull’intero corpo elettorale)

Liste Civiche 14.445, FdI 5.322, Lega d’azione Meridionale 865

Altri 2 candidati: 7.829 (4,78% sull’intero corpo elettorale)

2024 europee: elettrici ed elettori 157.495 voti validi 53.409 (33,11%)

Centro sinistra e M5S: PD 14.581, M5S 10.662, AVS 3.316

centristi: IV e +Europa 3.086 Azione 609

Centro destra: FdI 13.387, Lega 3.271, FI Noi Moderati 2.717

Pace Terra Dignità 978, Libertà 372, Animalisti 329, Alternativa Popolare 101

comunali 2025 elettrici ed elettori 160.884 votivalidi espressi per i candidati sindaci 87.925 voti (54,65%) validi espressi per le liste 83.460 (51,87%). Incremento nell’espressione dei voti validi: Sindaci più 21,54%, Liste più 18,76%.

Bitetti al ballottaggio 32.875 voti (20,43% sul totale del corpo elettorale) con una flessione del 9,98% rispetto all’elezione al primo turno di Melucci nel 2022.

PD 12719, Liste Sindaco 6523, Unire Taranto 4135, Demos 2552, AVS 1900, DC 1695, Azione 1476.

Tacente al ballottaggio con 22.987 voti (14,28% sull’intero corpo elettorale, con una flessione dello 0,68% rispetto alla candidatura Musillo esclusa al primo turno nel 2022)

Liste Civiche 23.113 (14,36% sul totale del corpo elettorale)

Il candidato del centro destra Lazzaro escluso dal ballottaggio con 17.060 voti (10,60% sull’intero corpo elettorale) con i voti per le liste: FdI 7184,FI 4353,Noi Moderati 2099, PLI 760. Esclusa anche la candidata del M5S Angolano con 9.597 voti ( 5,96% sull’intero corpo elettorale).

Alitre 2 candidati sindaci. Voti: 5.406 ( 3,36% sull’intero corpo elettorale)

Matera

2020 Comunali: eletttrici ed elettori 50.730 voti validi primo turno candidati sindaci 34.546 voti validi liste 33.367 secondo turno voti validi 27.880

Bennardi eletto al secondo turno con 18.830 voti (37,11% sull’intero corpo elettorale) al primo turno 9.525 (18,77% sull’intero corpo elettorale)

M5S 3.649, Volt 1493, Europa Verde – PSI 1.474, Lista Civica 398

Sassone al primo turno 10.460 (20,61% sull’intero corpo elettorale) al secondo turno 9.050 (17,83% sull’intero corpo elettorale)

FI 3897, FdI 3084, Lega 2599, Liste Civiche 3.668

Schiuma 6.903 (13,60% sull’intero corpo elettorale)

PD 4.018, Centro Democratico 493, Liste Civiche 2.697

Altri 2 candidati sindaci 5.612 ( 11,06% sull’intero corpo elettorale)

2024 Europee aventi diritto 48.985 voti validi 17,527 (35,78%)

centro sinistra e M5S

PD 6.139, M5S 2.481, AVS 882

centristi: Azione 806, IV e +Europa 700

Centro destra: FdI 3.948, FI 935, Lega 584,

Pace Terra Dignità 793, Libertà 171, Animalisti 55, Alternativa Popolare 33

Comunali 2025: elettrici ed elettori aventi diritto 50.500. Voti validi assegnati ai candidati Sindaci 31.994 (63,35%) con un incremento sui voti validi europee 2024 del 27,57% , voti validi assegnti alle liste 30.977 (61,34%) incremento sulle europee 2024 del 25,56%

Cifarelli ammesso al ballottaggio con 19.925 voti ( 39,45% sull’intero corpo elettorale)

Liste civiche di centrosinistra 16.258 voti ( 32,19% sull’intero corpo elettorale)

Nicoletti ammesso al ballottaggio con 11.832 voti (23,42% sull’intero corpo elettorale)

FdI 3226, Lista Sindaco 2192, Forza Italia 1691, Io Sud 1469, UDC 1248, Lista Civica 489

Il sindaco uscente Bennardi ha avuto 2.664 voti (5,27% sul totale del corpo elettorale) perdendone oltre 16.000 rispetto ai voti ottenuti nel ballottaggio 2020. La lista del M5S è scesa da 3.649 voti a 1.694.

Altri due candidati sindaci 3.573 voti (7,07% sull’intero corpo elettorale)

Ravenna

2021 Comunali

elettrici ed elettori 124.763

De Pascale eletto al primo turno 39.030 (31,28% dell’intero corpo elettorale)

PD 22.740 PRI 3.250 M5S 2.443 Civiche 5.640

Donati 14.742 (11,81% dell’intero corpo elettorale)

FdI 5.589, Lega 5.238, Civica 2.804

Altri 7 candidati sindaci 8.998 (7,21% sull’intero corpo elettorale)

2024 europee

elettrici ed elettori 123.978 voti validi 63.807 (51,46%)

centro sinistra e M5S: PD 24.153, M5S 5.049, AVS 3882

centristi: Azione 2350, IV e + Europa 2.198

centrodestra: FdI 16.173, Lega 3587, FI e noi moderati 3.359

Pace, Terra e Dignità 1.874, Libertà 500, Alternativa Popolare 200, SVP 82

2025 comunali

elettrici ed elettori 126.888 voti validi assegnati ai candidati sindaci 61.491 voti validi (48,46% sull’intero corpo elettorale) con un decremento del 3,00% rispetto alle europee 2024 e assegnati alle liste 59.354 (46,77% sull’intero corpo elettorale) con un decremento rispetto alle europee 2024 del 4,69%.

Barattoni eletto al primo turno con 35.759 voti (28,03% sull’intero corpo elettorale in flessione rispetto all’elezione di De Pascale nel 2021 del 3,25%)

PD 23.739, M5S 2.627, AVS 2578, PRI 2508, Lista Civica 2174, Progetto Ravenna 1441

Grandi 15.405 voti (12,14% sull’intero corpo elettorale con uno 0,33% in più rispetto alla candidatura Donati’21)

La Lega ha presentato un proprio candidato, Ancisi,con 3.976 voti (3,13% sull’intero corpo elettorale)

Altri 4 candidati con 6.351 voti (5,00 dell’intero corpo elettorale)