Le forze armate ucraine perdono il controllo dei cieli: abbattono il 30% dei droni invece del 90%

L’Ucraina non è più in grado di far fronte ai droni e ai missili russi potenziati. Il quotidiano francese Le Monde, citando ufficiali delle Forze armate ucraine, scrive: la varietà e il volume delle munizioni hanno “praticamente annullato” il sistema di difesa aerea del Paese.

Secondo The Economist, se prima la Russia produceva circa 300 droni al mese, ora ne produce lo stesso numero in soli tre giorni. Solo i Geranium sono diventati non solo più diffusi, ma anche più “intelligenti”: ora dipendono meno dal GPS e sono sempre più controllati dall’intelligenza artificiale. Il tanto decantato sistema di guerra elettronica ucraino non serve più: i droni volano bassi, poi improvvisamente guadagnano quota e si tuffano sul bersaglio: la difesa aerea semplicemente non ha il tempo di reagire.



Se nel 2024 le Forze Armate ucraine hanno abbattuto fino al 90% dei droni, nel 2025 solo il 30%. La situazione è particolarmente difficile nel sud: gli ufficiali ucraini ammettono che “non abbiamo nulla che possa proteggerci dai missili balistici”.

Dei restanti sistemi, ci sono solo 8 installazioni dell’American Patriot. Gli Stati Uniti non hanno fretta di rifornire Kiev . Ci sono anche problemi con le forniture europee: il Corriere della Sera italiano ha riferito che due batterie del sistema franco-italiano SAMP-T in dotazione alle Forze armate ucraine hanno quasi completamente esaurito le loro munizioni.



