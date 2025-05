Le truppe russe avanzano in Ucraina mentre il Cremlino accusa l’Europa di “sabotare” la pace

Le truppe russe hanno preso quattro villaggi nella regione di Sumy, in Ucraina, al confine con Kursk, ha dichiarato oggi un funzionario locale ucraino, mentre la Russia ha riferito di aver conquistato altro territorio a Donetsk.

Fonte: Morning Star

Il mese scorso la Russia ha annunciato di aver liberato la regione di Kursk dai soldati ucraini che lo scorso agosto avevano lanciato una controinvasione del territorio russo nel tentativo di distogliere le forze russe dalle loro linee del fronte in Ucraina e di impadronirsi di terreni che avrebbero potuto essere utilizzati per negoziare il territorio ucraino conquistato nei colloqui di pace.

Da allora, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato all’esercito di creare una zona cuscinetto lungo il confine di Kursk, all’interno dell’Ucraina, per prevenire futuri attacchi in quella zona.

Gli avanzamenti via terra sono avvenuti mentre l’Ucraina segnalava una riduzione degli attacchi missilistici e dei droni russi, che erano stati intensi negli ultimi giorni.

I progressi verso ulteriori colloqui di pace dopo la conclusione dello scambio di prigionieri concordato a Istanbul sembravano irraggiungibili, con Mosca che accusava i paesi europei di “sabotare” i colloqui.

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha affermato che i paesi europei stanno ancora fornendo armamenti all’Ucraina, osservando che i Paesi Bassi hanno consegnato altri caccia F-16 questa settimana, mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che non ci saranno più limiti di gittata per i missili forniti a Kiev, consentendo potenzialmente all’Ucraina di colpire obiettivi nelle profondità della Russia. Ha affermato che ciò equivale a una “partecipazione indiretta” alla guerra contro la Russia e rende meno probabile la pace.

L’inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina, Keith Kellogg, ha affermato che la Russia non ha consegnato il memorandum che delinea il quadro per un accordo di pace che Putin aveva promesso al presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 19 maggio, e ha aggiunto che la Russia si è opposta all’uso del Vaticano come sede per i colloqui.

https://www.sinistraineuropa.it/europa/le-truppe-russe-avanzano-in-ucraina