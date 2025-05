Azienda privata statunitense attira i palestinesi affamati in “trappole mortali” per la distribuzione di cibo

“Un caos totale” ha travolto ieri l’avvio di un controverso piano di aiuti umanitari degli Stati Uniti a Gaza, mentre migliaia di palestinesi affamati hanno assalito il primo centro di distribuzione degli aiuti allestito dall’agenzia privata statunitense Gaza Humanitarian Foundation (GHF) e i mercenari hanno sparato proiettili veri per disperderli.

Di CDT – People’s World

Israele ha bloccato per mesi quasi tutti gli aiuti provenienti dalla Striscia di Gaza, spingendo le agenzie umanitarie ad avvertire che il territorio rischia la carestia.

Il gruppo privato statunitense è stato selezionato poiché Israele ha bloccato il lavoro dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Rifugiati Palestinesi (UNRWA), sulla base di affermazioni infondate secondo cui impiegherebbe militanti di Hamas. Il direttore generale dell’UNRWA, Philippe Lazzarini, ha dichiarato oggi che Israele deve ancora fornire prove a sostegno delle sue “affermazioni molto gravi” sul coinvolgimento di agenti dell’agenzia nell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele.

Altri gruppi umanitari hanno affermato che il GHF non ha esperienza nella distribuzione di aiuti in zone di guerra colpite dalla carestia e non è all’altezza delle sue esigenze, oltre alle critiche secondo cui l’intero schema politicizza gli aiuti, che saranno distribuiti solo nelle aree sotto il controllo militare israeliano.

Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha avvertito che i centri di distribuzione degli aiuti sono delle “trappole mortali” e che i palestinesi che tentano di procurarsi cibo lì rischiano anche di essere arrestati dalle forze israeliane.

Il numero ufficiale di palestinesi uccisi durante l’invasione israeliana ha superato oggi i 54.000, con altre 79 vittime nelle ultime 24 ore. Israele ha inoltre intensificato la violenza in Cisgiordania, sparando proiettili veri e gas lacrimogeni durante l’irruzione negli uffici di cambio a Nablus in un’operazione dalle motivazioni oscure. Il Ministero degli Esteri palestinese ha affermato che Israele stava cercando di fomentare una “fiammata” in Cisgiordania per giustificare un’azione militare più aggressiva, con l’obiettivo finale dell’annessione.

L’isolamento internazionale del Paese continua ad aumentare, con il governo irlandese che conferma che discuterà un disegno di legge per vietare le importazioni dagli insediamenti israeliani.

Ma il governo israeliano si è vantato oggi che le sue forniture di equipaggiamento militare continuano ad arrivare ininterrottamente, con il Ministero della Difesa che si è vantato dell’arrivo dell’800° volo dall’inizio della guerra con armi e munizioni, portando il totale a oltre 90.000 tonnellate di rifornimenti. La base britannica della RAF di Akrotiri a Cipro è considerata un anello chiave nella catena di approvvigionamento della macchina bellica israeliana

