Il ruolo dell’UE nella guerra commerciale con gli USA

All’inizio dell’anno, molti economisti si aspettavano una leggera ripresa dell’economia. Tuttavia, l’erratica politica tariffaria del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha peggiorato notevolmente le prospettive dell’industria tedesca, che è forte nelle esportazioni. Nonostante i barlumi di speranza all’inizio dell’anno, l’economia tedesca si trova quindi ad affrontare il terzo anno consecutivo senza crescita nel 2025 – cosa mai accaduta prima nella storia della Repubblica Federale Tedesca.

Di Joachim Bischoff – Sozialisum.de

L’Ufficio federale di statistica ha ora inaspettatamente fornito un raggio di speranza. L’economia tedesca, cronicamente stagnante, è cresciuta dello 0,4% nel primo trimestre, il doppio di quanto inizialmente stimato. L’aumento delle esportazioni e della spesa dei consumatori ha fatto crescere il prodotto interno lordo (PIL) rispetto al trimestre precedente. Il motivo della crescita più elevata è stato lo “sviluppo economico sorprendentemente buono di marzo”, ha spiegato Ruth Brand, presidente dell’Ufficio federale di statistica.

In particolare le esportazioni, come quelle di automobili e prodotti farmaceutici, hanno sostenuto l’economia nel primo trimestre. “È probabile che gli effetti anticipatori del conflitto commerciale con gli Stati Uniti abbiano contribuito allo sviluppo positivo”. Anche la spesa privata per i consumi è aumentata dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. Con l’allentamento dell’inflazione e l’aumento significativo dei salari in alcuni settori, molte persone hanno più soldi in tasca. Sono cresciuti anche gli investimenti in edifici (+0,5%) e in attrezzature (+0,7%).

Questo clima positivo è stato interrotto dalle notizie provenienti da Washington: il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato dazi del 50% su tutte le importazioni dell’UE a partire dal 1° giugno. Tuttavia, il Segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha lasciato intendere che il suo capo, con il giro di vite sulle tariffe, mirava principalmente ai negoziati zoppicanti con la Commissione europea. A Bruxelles e in altre capitali europee si spera ancora che la potente “diplomazia della crisi” possa ancora cambiare le carte in tavola.

Per l’America è importante che vengano eliminate le pratiche commerciali sleali come tariffe elevate, barriere normative, tasse nascoste e interferenze politiche, hanno commentato gli osservatori statunitensi. “La minaccia di Trump fa parte di una strategia più ampia per espandere l’influenza degli Stati Uniti nel commercio globale – e vuole recuperare i deficit commerciali persistentemente elevati, soprattutto con l’UE!”. Trump ha sospeso per il momento alcune sovrattasse sulle importazioni negli Stati Uniti. Ma con la tariffa base generale del 10%, il livello rimane alto e gli Stati Uniti hanno reso più costose anche le importazioni di automobili e acciaio, ad esempio.

Sulla sua piattaforma Truth Social, Trump decreta: “Non ci sono tariffe se il prodotto è costruito o fabbricato negli Stati Uniti”. In passato, in realtà, si è mostrato ottimista sulla possibilità di trovare una soluzione alla disputa sulle tariffe con gli europei. La scadenza precedente era luglio. Tuttavia, ora ha scritto che gli attuali negoziati non stanno andando da nessuna parte. Tuttavia, non è chiaro se le tariffe punitive del 50% entreranno effettivamente in vigore da giugno.

In passato Trump ha regolarmente minacciato di imporre tariffe elevate, salvo poi fare marcia indietro. L’UE non ha ancora dato una risposta ufficiale all’annuncio di Trump. Tuttavia, la Commissione sta pianificando due pacchetti tariffari per imporre dazi sulle importazioni di merci americane per un totale di 22 e 95 miliardi di dollari. Le tariffe entreranno in vigore se l’UE non raggiungerà un accordo con gli USA nelle prossime settimane. Saranno colpiti i prodotti industriali e agricoli.

Non c’è dubbio: sottomettersi ai diktat dell’oligarca statunitense Trump non sarebbe una soluzione, ma aprirebbe la strada a ulteriori ricatti. L’Europa, uno dei maggiori beneficiari della globalizzazione, deve affrontare delle sfide. Dalla fine degli anni Settanta, il sistema commerciale globale si è basato su un’architettura specifica: un piccolo gruppo di paesi, principalmente Stati Uniti e Regno Unito, ha accettato deficit commerciali persistenti affinché altri paesi, come Cina, Germania, Giappone o Corea del Sud, potessero realizzare ampi surplus strutturali.

Queste economie in surplus hanno sistematicamente represso i consumi interni a favore di una crescita trainata dalle esportazioni, ricorrendo a salari bassi, valute sottovalutate e politiche industriali per incrementare la produzione. Poiché questi strumenti frenano la domanda interna, le eccedenze devono essere trasferite all’estero: se alcuni paesi producono più di quanto consumano, altri devono consumare più di quanto producono.

Questi ultimi paesi erano principalmente gli Stati Uniti e i loro partner anglosassoni. Grazie ai mercati finanziari liquidi e flessibili e alle frontiere aperte ai capitali, divennero le destinazioni dei risparmi dei paesi in surplus. Centinaia di miliardi di dollari di capitali esteri affluirono nelle loro economie, le loro valute si apprezzarono e i loro deficit commerciali aumentarono. I vantaggi di questo sistema – importazioni a basso costo, capitali abbondanti – erano reali, ma lo erano anche i costi: deindustrializzazione, disuguaglianza, aumento del debito nazionale e delle famiglie. Quest’era sta ormai giungendo al termine.

Con Trump, gli Stati Uniti hanno chiarito la volontà di ridurre il deficit commerciale e rilanciare l’industria. Questo cambiamento rappresenta un allontanamento dal ruolo tradizionale dell’America quale “consumatore di ultima istanza” del mondo. Se Washington comincia a opporre resistenza all’assorbimento dei surplus esteri, le conseguenze saranno gravi, soprattutto per l’Europa e la Germania.

Il commercio deve essere equilibrato a livello globale. Se gli Stati Uniti riducono il loro deficit, i paesi con surplus devono ridurre i propri surplus o trovare nuovi paesi con deficit. Nessuna delle due è facile. Nelle economie europee e dell’Asia orientale, i surplus sono di natura strutturale. Si basano sulla depressione dei salari, sulla promozione delle esportazioni e sulla debolezza dei consumi interni. Per raggiungere un equilibrio sono necessari cambiamenti dolorosi: riforme del mercato del lavoro, un riorientamento della politica fiscale e, soprattutto, una ridistribuzione del reddito dal settore delle imprese alle famiglie.

L’Europa è divisa tra due fronti: da una parte, l’America che vuole rilanciare la produzione interna, e dall’altra, la Cina che ha bisogno di mantenere il suo surplus di esportazioni per preservare la stabilità politica interna. Senza una risposta coordinata e strategica, l’Europa rischia di trasformarsi in una zona di crisi per gli squilibri economici globali.

Finora la risposta dell’Europa è stata inadeguata. Parlare di “autonomia strategica” può ridurre la pressione politica interna, ma non può sostituire un riorientamento della strategia economica. Anche l’aumento della militarizzazione è solo una fuga illusoria verso un vicolo cieco sociale.



Nuova spirale degli armamenti: la spesa militare tedesca è aumentata del 28% rispetto all’anno scorso

Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), la Germania ha speso 88,5 miliardi di dollari USA (circa 77,6 miliardi di euro) per le sue forze armate, posizionandosi per la prima volta dalla riunificazione davanti a tutti gli altri paesi dell’Europa centrale e occidentale. Secondo il rapporto, nel 2024 la Repubblica Federale ha speso complessivamente il 28% in più per le spese militari rispetto all’anno precedente.

Il fondo speciale per la Bundeswehr, approvato nel 2022, ha mostrato i suoi effetti con un aumento . Tuttavia, con l’1,9%, la Repubblica Federale è rimasta appena al di sotto dell’obiettivo della NATO di investire il 2% del PIL nella difesa. La Germania è così salita dal settimo posto dell’anno scorso al quarto nella classifica mondiale dei paesi con la spesa per la difesa più elevata, dietro al leader USA e a Cina e Russia, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Secondo i dati SIPRI, la Germania ha superato la Gran Bretagna, l’Arabia Saudita e l’India.

Greenpeace ha criticato la crescente spesa militare della Germania. L’esperto di pace Thomas Breuer ha affermato: “Invece di investire urgentemente nell’istruzione, nella protezione del clima o nella sicurezza sociale, paesi come la Germania continuano a indebitarsi per espandere enormemente i propri bilanci per la difesa”. Ciò sta portando a “una nuova spirale degli armamenti che crea sfiducia tra gli Stati e quindi porta a una crescente insicurezza”.

Ciò di cui l’Europa ha bisogno è un rafforzamento consapevole della domanda interna. Per la Germania, una maggiore attenzione ai consumi significherebbe salari più alti e maggiori investimenti pubblici, il che potrebbe indebolire la competitività dell’industria nel breve termine. È proprio questa economia politica di crescita guidata dalle esportazioni che rende così difficile il riorientamento.

Tuttavia, l’Europa ha più margine di manovra di quanto pensi. Un programma di investimenti pubblici ben progettato in infrastrutture, energia e modernizzazione digitale potrebbe stimolare la domanda interna senza compromettere il commercio estero. Ma ancora più fondamentalmente, l’Europa deve decidere quale ruolo intende svolgere nel nuovo ordine mondiale. A Bruxelles si parla di fare dell’Europa un “terzo polo” accanto agli Stati Uniti e alla Cina. Ma senza una più profonda integrazione politica e un migliore coordinamento delle misure di politica fiscale e industriale, questo obiettivo rimane vano.

Per mesi la politica dell’UE è stata volta a impedire l’escalation. La Commissione ha più volte sottolineato che si basa sui negoziati. Ecco perché non ha ancora imposto dazi sui prodotti americani, nonostante gli Stati Uniti impongano già dazi su merci provenienti dall’UE per un valore di 380 miliardi di dollari.

L’UE teme un’escalation. Il fatto che siamo in conflitto con il nostro vecchio alleato, gli Stati Uniti, è un enorme shock per i governi europei e per l’UE. Pertanto non desiderano altro che tornare ai vecchi tempi armoniosi. Agiscono di conseguenza con cautela.

L’Unione Europea è debole e vulnerabile. La Commissione sta compiendo scarsi progressi nel rafforzamento del mercato interno e pertanto, in definitiva, non è così forte come afferma ripetutamente. Ciò funziona come se l’UE fosse un baluardo e fa riferimento alle dimensioni del mercato interno. Si tratta di 450 milioni di consumatori ed è quindi più grande del mercato americano.

Ma l’unità degli Stati dell’UE nei confronti degli USA è costantemente minacciata. Ogni Stato membro si guarda bene dal subire gli effetti sproporzionati delle contromisure adottate dal suo vecchio alleato. Allo stesso tempo, l’atteggiamento in Europa nei confronti degli USA sta diventando sempre più ostile. Ciò potrebbe avvicinare gli stati membri dell’UE. Tuttavia, è anche possibile che la pressione politica interna aumenti in alcuni Paesi e che i governi di Bruxelles facciano pressione affinché vengano risparmiati alcuni prodotti americani.

La confederazione continua quindi a essere disposta a scendere a compromessi. Nonostante gli Stati Uniti abbiano già imposto dazi punitivi sulle esportazioni europee per un valore di 379 miliardi di euro, l’UE continua ad astenersi dal ripagare in natura il suo vecchio alleato. Questa esitazione, sia interna nell’espansione del mercato interno, sia esterna nella guerra tariffaria ed economica contro gli USA, non può durare a lungo. L’Europa rischia di essere spinta su una strada perduta.

https://www.sinistraineuropa.it/approfondimenti/il-ruolo-dell-ue-nella-guerra-commerciale-con-gli-usa