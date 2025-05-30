Secondo round negoziati Russia Ucraina. Mosca propone il 2 giugno

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“𝘊𝘰𝘮𝘦 𝘯𝘰𝘵𝘰, 𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘢𝘭 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘜𝘯𝘪𝘵𝘪, 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘈𝘳𝘢𝘣𝘪𝘢 𝘚𝘢𝘶𝘥𝘪𝘵𝘢 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘛𝘶𝘳𝘤𝘩𝘪𝘢, 𝘦’ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘯𝘦𝘨𝘰𝘻𝘪𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘵𝘳𝘢 𝘙𝘶𝘴𝘴𝘪𝘢 𝘦 𝘜𝘤𝘳𝘢𝘪𝘯𝘢. 𝘐𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘰 𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘴𝘪 𝘦’ 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘪𝘭 16 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘢 𝘐𝘴𝘵𝘢𝘯𝘣𝘶𝘭. 𝘐𝘯 𝘣𝘢𝘴𝘦 𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘵𝘪 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭’𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘦’ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘶𝘢𝘵𝘰 𝘶𝘯𝘰 𝘴𝘤𝘢𝘮𝘣𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪𝘦𝘳𝘪 𝘯𝘦𝘭 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘰 “𝘮𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘪𝘭𝘭𝘦”. 𝘚𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘢 𝘐𝘴𝘵𝘢𝘯𝘣𝘶𝘭, 𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘳𝘦, 𝘤𝘪𝘢𝘴𝘤𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘰, 𝘥𝘦𝘪 𝘥𝘰𝘤𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭𝘭𝘶𝘴𝘵𝘳𝘢𝘴𝘴𝘦𝘳𝘰 𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘪𝘯 𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘭𝘪𝘵𝘵𝘰.
𝘓𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘳𝘶𝘴𝘴𝘢, 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘥𝘢𝘵𝘰, 𝘩𝘢 𝘳𝘦𝘥𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘶𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘢𝘯𝘥𝘶𝘮 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘯𝘦𝘢 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘶 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘳𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘧𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘮𝘰𝘥𝘰 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘰 𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘵𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘳𝘪𝘴𝘪.
𝘓𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘦𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘨𝘶𝘪𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘝𝘭𝘢𝘥𝘪𝘮𝘪𝘳 𝘔𝘦𝘥𝘪𝘯𝘴𝘬𝘪𝘫, 𝘦’ 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘵𝘢 𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘢𝘯𝘥𝘶𝘮 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘶𝘤𝘳𝘢𝘪𝘯𝘢 𝘦 𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘯𝘪𝘳𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘴𝘱𝘪𝘦𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘳𝘪𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘥𝘦𝘪 𝘯𝘦𝘨𝘰𝘻𝘪𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪, 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘶𝘯𝘦𝘥𝘪’ 2 𝘨𝘪𝘶𝘨𝘯𝘰 𝘢 𝘐𝘴𝘵𝘢𝘯𝘣𝘶𝘭.”