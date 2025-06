2 GIUGNO, REFERENDUM, IDENTITÀ REPUBBLICANA

La celebrazione del 2 giugno 2025, festa della Repubblica, assumerà tratti inediti nella storia d’Italia:definitivamente dissolto l’antico “arco costituzionale” sotto il cui ombrello ci poteva comunque ritrovare mai è stato così violento l’assalto alle fondamenta del dettato della nostra Carta Fondamentale.

In aggiunta questa scadenza fondamentale per l’identità repubblicana cadrà nel calendario alla vigilia di un appuntamento elettorale di grandissimo rilievo: l’appuntamento dell’8 e 9 giugno relativo ai 5 referendum sulla dignità del lavoro e la cittadinanza che la maggioranza di governo vorrebbe affondare attraverso la pratica di un astensionismo predicato dall’alto: un atto di vera e propria di “eversione” da parte delle classi dirigenti.

La dignità del lavoro e la cittadinanza saldano assieme due articoli della Costituzione che ne dettano il senso complessivo: l’art.1 che fonda la Repubblica sul lavoro e l’articolo 3 che indica la via maestra dell’eguaglianza di tutti davanti alla legge.

Qual’è l’obiettivo della destra ? Cancellare la Costituzione e mandare in archivio il suo punto di vera scaturigine, la Resistenza.

Non è possibile far passare questo progetto e il successo dei 5 sì nei referendum appare in questo momento la migliore garanzia per difendere e affermare i principi invalicabili della nostra Carta Fondamentale.

E’ in corso un attacco alla democrazia che si sviluppa in un quadro generale davvero inquietante.

Una situazione dominata dalla suprema incertezza tra la pace e la guerra: dilemma che la nostra Costituzione intende sciogliere con un articolo 11 già fin troppe volte violato nella sua sostanza.

Abbiamo visto come si stia sviluppando un attacco diretto a categorie come quella della Magistratura (attuandone una sostanziale riduzione di autonomia dall’esecutivo) e dell’informazione (con un evidente arretramento nella liberà d’espressione come testimoniato anche dalle classificazioni internazionali in materia); Questi fatti evidenziano uno stato di cose che non può che essere contrastato se non prendendo atto fino in fondo della loro gravità e pericolosità, esprimendo così un pieno convincimento alternativo fuori da qualsivoglia tentativo di compromissione, in ispecie sul piano costituzionale e delle stesse forme istituzionali che derivano direttamente dalla sua applicazione, prima fra tutte la forma di governo parlamentare.

La celebrazione del 2 giugno, il cui riferimento essenziale sarà quello dell’indicazione dei 5 sì nei referendum dell’8 e 9 giugno, dovrà essere allora impostata come momento di richiamo alla necessità, prima di tutto, di espressione di un sentimento: come è stato scritto “di qualcosa di cui non si può non parlare, di cui non si può tacere” partendo dalla risposta alla tragedia fascista da cui nacque la nostra identità repubblicana.