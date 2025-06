MACRON MINACCIA LA CINA

Foto Wikimedia

MACRON HA LANCIATO UN VELATO AVVERTIMENTO A PECHINO DURANTE IL SUO DISCORSO AL SUMMIT SULLA DIFESA A SINGAPORE – Politico

Ha avvertito la Cina che la NATO potrebbe essere coinvolta ancora di più negli affari asiatici se Pechino non farà di più per impedire alla Corea del Nord di essere coinvolta nella guerra in Ucraina.

“La Corea del Nord in Ucraina è una questione cruciale per tutti noi. Se la Cina non vuole il coinvolgimento della NATO nel Sud-est asiatico, deve impedire alla Corea del Nord di intervenire sul suolo europeo”, – ha dichiarato Macron venerdì durante un discorso a un importante vertice sulla difesa a Singapore.

La Francia sostiene da tempo che l’Alleanza militare transatlantica non dovrebbe espandere la sua influenza in Asia e ha guidato una campagna per bloccare l’apertura di un ufficio di collegamento della NATO in Giappone nel 2023. “Mi sono opposto al ruolo della NATO in Asia perché non credo che bisogna essere coinvolti nella rivalità strategica degli altri Paesi”, ha affermato Macron, lasciando intendere che Parigi potrebbe riconsiderare la sua posizione.

Nel suo discorso, Macron ha anche messo in guardia dal rischio di proliferazione nucleare, dal potenziale crollo dell’ordine mondiale instaurato dopo la Seconda guerra mondiale, e ha invitato i paesi asiatici a essere “indipendenti” sia dagli Stati Uniti che dalla Cina. “La Francia aderisce all’autonomia strategica, alla libertà e alla sovranità. Difendiamo questo approccio per l’Europa e per la regione indo-pacifica”, – ha affermato Macron.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |