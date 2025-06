Kiev colpisce la triade nucleare russa, prima dei colloqui di Istanbul. La pace si allontana

Colpire la triade: la guerra entra in una nuova fase. Ma chi non vuole la pace?

Nelle ore che precedono i colloqui di Istanbul, presentati come un nuovo possibile spiraglio diplomatico nella guerra russo-ucraina, l’Ucraina – o meglio, chi la manovra – colpisce duramente e in profondità la Russia. Non una base qualunque, non un deposito, non una linea del fronte: ma la triade nucleare.

Si tratta di uno dei fulcri della capacità strategica russa: bombardieri, sottomarini, siti missilistici. In breve, l’ossatura della deterrenza atomica. Un attacco del genere non ha alcuna utilità concreta sul campo in Ucraina: non modifica gli equilibri sul fronte, non libera territori, non rallenta le operazioni russe a est. Al contrario, è un affondo deliberato contro l’infrastruttura strategica russa, un’azione che parla più a Bruxelles e a Washington che a Kiev.

Chi comanda davvero questo conflitto?

È lecito chiederselo. Perché un colpo simile, per precisione, logistica e valore simbolico, non sembra opera di un paese in guerra difensiva, ma il risultato di un’intelligenza militare e tecnologica ben più vasta. E ben più interessata a provocare la Russia che a costruire una tregua.

Non è neanche il primo episodio. In passato erano già stati attaccati i radar “oltre l’orizzonte”, parte fondamentale del sistema di preallarme nucleare russo: strutture che, di nuovo, nulla hanno a che vedere con la guerra in Donbass, ma molto con un’ipotetica guerra tra Mosca e la NATO.

Nel frattempo, il terreno è stato preparato da una lunga serie di sabotaggi, attentati e attacchi a infrastrutture civili russe: ponti, treni, depositi. Atti che puzzano più di terrorismo internazionale che di guerra convenzionale. Tutti segnali che qualcuno ha deciso di colpire la Russia non solo militarmente, ma anche sul piano simbolico, psicologico, strategico.

Il colpo è durissimo anche per l’immagine del Cremlino. La Russia, che fa della sua forza atomica un pilastro della propria sovranità, si ritrova colpita nel cuore della sua deterrenza. Un’umiliazione? Forse. Ma anche un pericolo gravissimo.

Perché un attacco del genere – pur non alterando la capacità russa di colpire Kiev – va invece a incidere sulla possibilità russa di minacciare, contenere o rispondere a un’aggressione NATO. In breve: si sposta il baricentro della guerra. Non più Ucraina, ma confronto diretto con l’Occidente.

Ed è qui che la domanda si fa inevitabile. Un attacco simile, a ridosso di colloqui di pace, non è solo un affronto militare. È una scelta politica. Una provocazione. È come gettare benzina su un fuoco che si stava forse spegnendo.

Una risposta nucleare russa non avverrà – non ancora. Ma chi gioca con il fuoco nucleare lo fa con la convinzione di non dover mai pagare il prezzo delle proprie azioni. È un gioco pericolosissimo.

Se la pace a Istanbul non arriverà, non sarà per mancanza di volontà delle parti in guerra. Ma perché, ancora una volta, qualcuno ha scelto il rumore delle bombe al posto del silenzio della diplomazia.

E allora chiediamoci: chi non vuole la pace?