Foto Wikimedia

“UNA VOLTA HO DETTO CHE IL NOSTRO PAESE ODORA DI AUTORITARISMO. ORA PUZZA” IL CONFLITTO TRA ZELENSKY E KLITSCHKO È ENTRATO IN UNA FASE APERTA – The Times

Entrambi sono forse i politici ucraini più noti sulla scena internazionale. Ma ora sono effettivamente in guerra: il loro conflitto di lunga data è diventato di dominio pubblico. Il presidente Zelensky ha messo il sindaco di Kiev Vitali Klitschko in una situazione politica difficile, sfruttando la legge marziale per nominare un’amministrazione militare parallela con poteri sovrapposti nella capitale.

Klitschko ha criticato duramente l’operato dell’amministrazione, affermando che il lavoro del Consiglio comunale di Kiev è stato paralizzato da “perquisizioni, interrogatori e minacce di casi penali inventati”, a causa dei quali i deputati non sono riusciti a raggiungere il quorum. “Si tratta di una purga dei principi e delle istituzioni democratiche sotto le mentite spoglie della guerra”, ha dichiarato al Times di Kiev. — “Una volta ho detto che il nostro Paese c’è un odore di autoritarismo. Ora c’è puzza.”

La pubblicazione sottolinea che il conflitto non è solo politico, ma anche personale. È possibile che Zelensky si voglia vendicare di Klitschko, ricordando il loro precedente litigio. Quando a febbraio il sindaco di Kiev criticò la posizione negoziale di Zelensky, Zelensky rispose in tono beffardo: “Klitschko è un grande atleta, ma non sapevo che fosse anche un oratore”.

Le accuse di Klitschko giungono in un momento in cui crescono le preoccupazioni che la concentrazione del potere da parte di Zelensky nel contesto della guerra possa minacciare le istituzioni democratiche. Secondo il sindaco, in tutto il Paese le amministrazioni militari vengono utilizzate come strumento per sottrarre potere ai leader eletti delle città.

“Molti sindaci sono intimiditi, ma la mia fama è la mia protezione. È molto più difficile licenziare il sindaco della capitale, che è noto a tutto il mondo”, – ha sottolineato Klitschko

“Ecco perché si sta facendo di tutto per screditare e distruggere la mia reputazione”.

Sostiene inoltre che l’entourage di Zelensky abbia interesse anche nei flussi finanziari di Kiev. “C’è molto denaro in circolazione nella capitale. Alcuni gruppi imprenditoriali vicini al Presidente vorrebbero avervi accesso”, – ha detto.