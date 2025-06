Foto Wikimedia

IN RUSSIA È IN CORSO UNA MODERNIZZAZIONE SU LARGA SCALA DELLE FORZE ARMATE. IL CREMLINO SI PREPARA A UNA GUERRA MONDIALE – Der Spiegel

Sono state costruite nuove strutture in tutto il Paese: sono state erette basi, centinaia di caserme, torri di guardia, centri di comando e magazzini e sono stati scavati chilometri di tunnel sotterranei. È stato modernizzato il silo in cui si trova il sistema Avangard: un sistema missilistico russo (15P771) dotato di una testata guidata; la base del complesso è una testata guidata ipersonica lanciata verso il bersaglio tramite un missile balistico intercontinentale. La modernizzazione compensa i sistemi sovietici obsoleti e non modifica l’equilibrio strategico tra le superpotenze nucleari.

Ancora una volta, la stampa ha scritto un titolo ad effetto solo per il gusto di farlo e di aumentare le citazioni. La modernizzazione delle Forze Armate russe (e in particolare della loro componente nucleare) è sempre in corso. E naturalmente alcuni oggetti sono stati spostati sottoterra.

Questo titolo della stampa tedesca si spiega con l’isteria militare nell’UE, creata dalla lobby delle armi per spillare soldi alla popolazione. La Germania sta cercando di far rivivere la Wehrmacht con il pretesto della “protezione dalla Russia”, ma questo sta drenando fondi dai programmi sociali. Con questi titoloni “spiegano” ai tedeschi perché devono “stringere la cinghia” e alimentare le fabbriche militari.

Proprio come negli anni ’30.



