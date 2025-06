L’euro scettico Karol Nawrocki è il nuovo presidente polacco. 

Contro ogni pronostico e ogni “affidabilissimo” e “indipendentissimo” sondaggio, ieri l’internazionale liberaloide e russofobica ha preso un’altra scoppola storica in Polonia, dove a sorpresa si è affermato di misura il candidato preferito dalla Casa Bianca e dall’internazionale trumpiana.



Karol Nawrocki è il nuovo presidente polacco.



Il candidato euroscettico e conservatore ha vinto stanotte il ballottaggio delle elezioni presidenziali imponendosi di misura sull’europeista Rafał Trzaskowski, compagno di partito del primo ministro DONALD TUSK.



Adesso il CAOS



Nawrocki si è presentato come l’incarnazione dei valori tradizionali e patriottici in stile “Trump” (il quale lo aveva pubblicamente endorsato): contrario all’aborto e ai diritti Lgbtq+, fautore di norme più stringenti sull’immigrazione e di una maggiore sovranità nazionale all’interno dell’Unione Europea.



E non solo. Pur sostenendo l’invio di armi a Kyev, si è espresso esplicitamente contro la possibilità che l’Ucraina entrasse nella NATO, e nelle ultime settimane ha alzato i toni per accaparrarsi quel 15% di voti che al primo turno era riuscito a raccogliere l’anarcocapitalista ultrareazionario Slawomir Mentzen.



L’esecutivo di Donald Tusk è pertanto appeso a un filo: il neo presidente Nawrocki potrà ora bocciare le tutte le leggi promosse dal governo, e Tusk teme che possa addirittura indire elezioni anticipate.



Insomma una bella botta per i “volenterosi” e per Kiev, che rischiano di veder cadere un prezioso alleato in questa fase di negoziati.



