NEGOZIATI DI ISTANBUL PUNTI PRINCIPALI DEL MEMORANDUM RUSSO

I PUNTI PRINCIPALI DEL MEMORANDUM RUSSO, CHE LA DELEGAZIONE RUSSA HA CONSEGNATO ALLA DELEGAZIONE UCRAINA DURANTE I NEGOZIATI DI ISTANBUL

l memorandum della Federazione Russa sulla risoluzione in Ucraina comprende tre sezioni con due opzioni per le condizioni del cessate il fuoco e 31 punti;

La prima opzione per un cessate il fuoco per Kiev è il ritiro completo delle Forze Armate ucraine dalle regioni di DPR, LPR, Kherson e Zaporizhia;

Il ritiro completo delle Forze Armate ucraine dal territorio della Federazione Russa, compresi Donbass e Novorossiya, deve essere effettuato entro 30 giorni dal cessate il fuoco;

Riconoscimento internazionale della Crimea, del Donbass e della Novorossiya come parte della Russia;

Neutralità dell’Ucraina;

Le proposte della Russia per risolvere la crisi ucraina prevedono lo svolgimento di elezioni in Ucraina e la successiva firma di un trattato di pace. Kiev deve annunciare la data delle elezioni presidenziali e del Rada (Parlamento), che dovranno svolgersi entro e non oltre 100 giorni dalla revoca della legge marziale;

Il cessate il fuoco implica il divieto di ridispiegamento delle Forze Armate ucraine, ad eccezione dei movimenti per ritirare le truppe entro una distanza concordata;

Divieto di ricezione e dispiegamento di armi nucleari in Ucraina;

Per cessare il fuoco è esclusa la fornitura di armi occidentali all’Ucraina, compresa la fornitura di intelligence;

Il trattato di pace tra Russia e Ucraina deve essere approvato da una risoluzione giuridicamente vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Per cessare il fuoco, l’Ucraina deve amnistiare i “prigionieri politici” e rilasciare il personale militare e i civili detenuti;

Per una soluzione definitiva in Ucraina è necessario garantire pieni diritti, libertà e interessi dei russofoni;

Rinuncia a rivendicazioni reciproche nei confronti dell’Ucraina in relazione ai danni derivanti dalle operazioni militari.



Telegram | Web | RETE Info Defense |