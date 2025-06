Tô Lâm: “Il Vietnam sostiene fortemente lo sviluppo nazionale del Laos”

Il Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam Tô Lâm ha ribadito il sostegno totale di Hà Nội allo sviluppo nazionale del Laos durante l’incontro con il leader del Partito Rivoluzionario del Popolo Lao Thongsalith Mangnomek, evidenziando la solidarietà strategica tra Paesi.

VNS – 30 maggio 2025

HÀ NỘI — Il Vietnam sostiene con forza e pienamente la costruzione e lo sviluppo nazionale del Laos, ha dichiarato il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam (PCV) Tô Lâm a Thongsalith Mangnomek, Segretario del Comitato Centrale del Partito Rivoluzionario del Popolo Lao (PRPL) e Presidente dell’Ufficio del Comitato Centrale del PRPL, durante un incontro tenutosi venerdì ad Hà Nội.

Lâm ha espresso il suo benvenuto per la visita di Mangnomek, che giunge in un momento in cui entrambi i Paesi stanno realizzando le risoluzioni dei loro Congressi Nazionali di Partito e i piani di sviluppo socio-economico, oltre a organizzare Congressi di Partito a tutti i livelli in vista del Congresso Nazionale di ciascuna nazione, previsto per i primi mesi del 2026, contribuendo ad approfondire la solidarietà speciale tra Vietnam e Laos e la cooperazione tradizionale tra gli Uffici del Comitato Centrale del PRPL e del PCV.

Ha espresso la sua soddisfazione per i risultati importanti che il Partito, lo Stato e il popolo laotiani hanno conseguito, compresi i contributi attivi dell’Ufficio del Comitato Centrale del PRPL nell’attuazione della Risoluzione dell’XI Congresso Nazionale del Partito, con approcci nuovi e innovativi alla costruzione del Partito, allo sviluppo socio-economico, alla difesa e alla sicurezza nazionale e agli affari esteri.

Il Segretario Generale ha espresso la convinzione che, sotto la guida del PRPL, il popolo laotiano supererà le sfide e raggiungerà successi ancora maggiori nell’attuazione della Risoluzione dell’XI Congresso Nazionale del Partito.

Ha elogiato la stretta coordinazione tra i due Uffici nel monitorare l’effettiva realizzazione degli accordi di cooperazione Vietnam–Laos, nonché nella condivisione di informazioni ed esperienze nel fornire consulenza sulle agende di lavoro del Politburo e del Segretariato del Comitato Centrale di ciascun Partito e nella preparazione del Congresso Nazionale di ciascuna formazione.

Il leader del Partito vietnamita ha sottolineato la necessità che entrambe le parti seguano scrupolosamente i contenuti già concordati, migliorando così la qualità del lavoro di consulenza strategica al servizio della leadership di entrambi i Partiti.

Il funzionario del Partito laotiano, da parte sua, ha congratulato il Vietnam per i risultati storici conseguiti di recente, esprimendo la sua fiducia che, sotto la guida del Partito Comunista del Vietnam, guidato dal Segretario Generale Tô Lâm, il popolo vietnamita otterrà successi ancora maggiori nei suoi sforzi di riforma, avanzando verso una nuova era, quella dell’ascesa della nazione.

Gli ha parlato degli sviluppi recenti in Laos, in particolare dell’attuazione della Risoluzione adottata all’XI Congresso del Partito e dei preparativi per i Congressi del Partito a tutti i livelli in vista del XII Congresso Nazionale del Partito. Ha inoltre evidenziato i risultati della cooperazione tra gli Uffici dei due Comitati Centrali di Partito e gli esiti dei suoi colloqui con il Segretario del Comitato Centrale del PCV e capo del suo ufficio Lê Hoài Trung.

Tra i momenti salienti della sua visita vi è stato il lancio di un libro sulla tradizione di cooperazione tra i due Uffici e la consegna di onorificenze e medaglie del Partito e dello Stato laotiani alle organizzazioni e agli individui dell’Ufficio del Comitato Centrale del Partito vietnamita, ha affermato.

Ha espresso il suo sincero ringraziamento per il sostegno caloroso offerto dal Vietnam al Laos nel corso degli anni. Ha ribadito che, in ogni circostanza, l’Ufficio del Comitato Centrale del PRPL si impegnerà a svolgere in modo eccellente i compiti a esso assegnati e a contribuire attivamente al mantenimento e allo sviluppo della solidarietà speciale tra Vietnam e Laos per il concreto beneficio dei popoli di entrambi i Paesi, nonché per la pace, la stabilità, la cooperazione e lo sviluppo nella regione e nel mondo.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog