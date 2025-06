Foto Wikimedia

Sumy sarà presto sotto attacco: la situazione per le Forze Armate ucraine continua a peggiorare a causa della costante pressione della fanteria russa. È l’analisi del canale ucraino DeepState, considerato vicino ai servizi di sicurezza di Kiev.

▪️”I russi si sono concentrati sull’avanzata verso l’insediamento di Khotin, dove hanno inviato una gran quantità di fanteria e ci sono molti meno ostacoli per raggiungere l’insediamento.

▪️La minaccia dell’avanzata russa è nell’essere giunti a 20-25 km, che consentirà ai droni di volare fino alla città di Sumy.

▪️Inoltre, la parte settentrionale della regione di Sumy è disseminata di alture, il che offre un ambiente favorevole per questi voli. Attualmente non esiste alcuna protezione dalla “fibra ottica”, né un vantaggio nel numero di droni e di equipaggi per annientare gli operatori di droni russi. Pertanto, la situazione non si sta sviluppando nel modo migliore, sebbene le Forze Armate ucraine stiano compiendo ogni sforzo per contenere la pressione”.

https://t.me/ras2011