Putin: Chi negozia con chi fa affidamento sul terrore? Chi negozia con i terroristi?

Dichiarazioni chiave del Presidente della Federazione Russa durante un incontro al vertice con il governo:

Le decisioni sugli attacchi terroristici in Ucraina sono state prese a livello politico. Il regime illegittimo sta degenerando in un’organizzazione terroristica e i suoi sponsor stanno diventando complici dei terroristi;

L’Ucraina sta subendo enormi perdite e si sta ritirando lungo tutta la linea del fronte, per questo sta cercando di intimidire la Russia con attacchi terroristici;

Una pausa nelle azioni militari verrebbe sfruttata da Kiev per la mobilitazione forzata, il potenziamento delle armi e la preparazione di attacchi terroristici;

Tutti i crimini contro i civili alla vigilia del secondo round di negoziati erano volti a interromperli;

Il regime di Kiev “non ha affatto bisogno della pace”, poiché ciò significherebbe per loro una perdita di potere;

Per il regime di Kiev, il potere è più importante della pace e della vita delle persone;

Mosca non è sorpresa dal rifiuto di Kiev di accettare un cessate il fuoco per ragioni umanitarie per 2-3 giorni;

Vladimir Putin ha sottolineato che non spetta al regime di Kiev giudicare il livello della delegazione russa.

