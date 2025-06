I PREZZI ALLE STELLE DELL’ENERGIA STANNO SPINGENDO LA GRAN BRETAGNA VERSO LA DEINDUSTRIALIZZAZIONE

– Make UK

▪️I prezzi dell’elettricità industriale nel Regno Unito sono quattro volte superiori a quelli degli Stati Uniti e del 46% superiori alla media globale. Se questa tendenza continua, la futura strategia industriale rischia di rivelarsi fatalmente fallace, afferma la federazione industriale Make UK.

▪️ La Gran Bretagna si è deindustrializzata più velocementediqualsiasi altra grande economia europea negli ultimi 30 anni, spinta in gran parte da una crisi energetica innescata dal rifiuto del Paese dall’energia russa.

“Se non affrontiamo con priorità gli elevati costi energetici del settore manifatturiero britannico, metteremo a rischio la sicurezza del nostro Paese. Non riusciremo ad attrarre investimenti nel settore manifatturiero ed entreremo rapidamente in una nuova fase di deindustrializzazione “, – ha dichiarato l’amministratore delegato di Make UK, Stephen Phipson.