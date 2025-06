L’ACCORDO NUCLEARE TRA GLI STATI UNITI E TEHERAN

Axios

La proposta di accordo nucleare consegnata dagli Stati Uniti a Teheran sabato consentirebbe un “arricchimento limitato e di basso livello” dell’uranio in Iran per un certo periodo di tempo, in contrasto con le dichiarazioni pubbliche di alti funzionari, ha riferito Axios , citando due fonti “con conoscenza diretta” della proposta statunitense.

“Secondo la proposta, all’Iran non sarebbe consentito costruire nuovi impianti di arricchimento dell’uranio e dovrebbe ‘smantellare le infrastrutture critiche di conversione e riprocessamento dell’uranio’. La proposta prevede inoltre che l’Iran debba bloccare nuove ricerche e sviluppi nel campo delle centrifughe. Secondo la proposta, l’accordo sul nucleare si concentrerebbe sulla creazione di un consorzio regionale per l’arricchimento che soddisfi diverse condizioni: All’Iran non sarà consentito sviluppare capacità nazionali di arricchimento dell’uranio superiori a quelle necessarie per scopi civili. Dopo la firma dell’accordo, l’Iran dovrà ridurre temporaneamente la concentrazione di arricchimento al 3%. Questo periodo sarà concordato durante i negoziati. Gli impianti sotterranei di arricchimento dell’Iran dovranno restare “inoperativi” per un periodo di tempo concordato dalle parti. Le attività di arricchimento dell’uranio presso gli impianti terrestri dell’Iran saranno temporaneamente limitate al livello necessario per il combustibile dei reattori nucleari, in linea con le linee guida dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Secondo la proposta, l’accordo creerebbe un “forte sistema di monitoraggio e verifica”, che comprenderebbe anche l’approvazione immediata di un protocollo aggiuntivo dell’AIEA. La proposta afferma che la revoca delle sanzioni sarà concessa solo dopo che l’Iran “avrà dimostrato un impegno genuino” in modo soddisfacente per gli Stati Uniti e l’AIEA.

Si segnala che il rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato lunedì che la parte americana non ha ancora fornito sufficienti garanzie in merito a quando e come verranno revocate le sanzioni.

“L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il Segretario di Stato Marco Rubio hanno dichiarato pubblicamente che gli Stati Uniti non permetteranno all’Iran di arricchire l’uranio e richiederanno il completo smantellamento degli impianti nucleari iraniani. La proposta segreta mostra molta più flessibilità su entrambi i fronti”, – osserva Axios.

