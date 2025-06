Siria, ricchezza contro ideologia: gli estremisti si contendono il bottino

Foto screenshot

Sharaa baratta i principi per il potere: corteggia l’Occidente, epura i rivali e invoca il passato omayyade per consolidare il dominio neo-islamista nella Siria post-Assad.

di Fehim Tastekin* – The Cradle

Dopo che Abu Mohammad al-Julani (Ahmad al-Sharaa), autoproclamato presidente dell’autorità guidata da Hayat Tahrir al-Sham (HTS) in Siria, ha stretto la mano al presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Riyadh il 14 maggio, sono nate una serie di domande sul futuro della coalizione estremista islamista da lui guidata.

Tra le cinque condizioni presentate da Trump per la revoca delle sanzioni c’era l’espulsione dei miliziani stranieri dalla Siria. Questa richiesta potrebbe mettere in discussione la leadership di Julani all’interno dei ranghi dei miliziani.

Questa, tuttavia, non è la prima prova per Julani. Il suo passaggio strategico dalla militanza in Al-Qaeda e ISIS all’islamismo “moderato” – sotto la tutela dell’intelligence turca, americana e britannica – ha già frantumato la coesione estremista salafita.

Per gli strateghi stranieri del regime change, l’attrattiva di HTS risiedeva nella sua capacità di creare una struttura di governo, mantenere la disciplina interna e neutralizzare o assimilare le fazioni rivali a Idlib.

Un esempio di ciò è lo smantellamento forzato di Hurras al-Din, formato da fedelissimi di Al-Qaeda, da parte di Julani, che ha spinto i sostenitori occidentali a proclamare: “Questo è il nostro uomo”.

Gruppi legati ad al-Qaeda, tra cui Ansar al-Tawhid, Ansar al-Islam, Ansar al-Din, Jaish al-Izza e il Fronte di Liberazione Nazionale, si sono schierati sotto la guida di HTS nella Sala Operativa di Fatah al-Mubin. A loro si sono uniti combattenti stranieri del Partito Islamico del Turkestan (uiguri), Ajnad al-Kavkaz (caucasici), Ajnad al-Sham (ceceni), Jaish al-Muhajirin wal-Ansar (caucasici) e la Brigata Imam Bukhari (uzbeki).

Il destino di questi combattenti stranieri nella “nuova Siria” è ormai diventato un dilemma centrale.

Ciò che ha reso HTS appetibile agli attori occidentali è stato l’abbandono, probabilmente programmato, dell’ISIS nel 2013 e la rottura con al-Qaeda nel 2016, che ha concentrato la sua attenzione esclusivamente sulla Siria, prendendo di mira solo il governo dell’ex presidente Bashar al-Assad e reindirizzando i miliziani stranieri verso questa agenda nazionalista. I critici della condizione di Trump sostengono che questi combattenti stranieri abbiano da tempo abbracciato questa jihad da “nemico vicino” e non rappresentino alcuna minaccia esterna.

Il quadro di Trump, che tollera le fazioni estremiste siriane, escluso l’ISIS, e al contempo esige l’espulsione dei combattenti stranieri, supera i limiti stabiliti dal blocco di intervento straniero dopo la caduta di Idlib nel 2015.

L’obiettivo strategico era quello di assorbire questi miliziani nel contesto siriano, non di rimpatriarli o disperderli. HTS divenne sia un baluardo che un antidoto al “jihadismo” globale. La preoccupazione principale di Washington era rivolta al “marchio ISIS”, non agli estremisti islamici che controllavano Idlib. Nel frattempo, i governi europei, riluttanti a riprendere i combattenti stranieri, preferivano pagare le Forze Democratiche Siriane (SDF), sostenute dagli Stati Uniti, affinché fungessero da carcerieri.

Le narrazioni dei media del Golfo Persico occidentale che affermano che questi gruppi “hanno sostenuto la rivoluzione siriana”, “si sono integrati nella società” e “non rappresentano una minaccia al di fuori della Siria” riflettono questo calcolo geopolitico. Altri minimizzano le atrocità commesse contro gli alawiti , definendo la deportazione come destabilizzante.

Non è come espellere i palestinesi

Dopo la destituzione dell’ex presidente Assad, l’8 dicembre, Julani ha offerto la cittadinanza ai combattenti stranieri per premiarne la lealtà e scoraggiare le defezioni. Ha concesso il grado di maggiore generale o colonnello a comandanti selezionati provenienti da Giordania, Egitto, Daghestan, Turchia, Turkestan orientale, Tagikistan e Albania.

Queste mosse, seppur controverse, miravano a eludere le misure punitive contro i militanti stranieri. Sebbene Damasco abbia messo in guardia contro queste nomine, HTS ha mantenuto la questione ambigua.

Deportare combattenti stranieri non equivale a espellere i leader della resistenza palestinese. Negli ambienti islamisti salafiti, una simile mossa sarebbe vista come un tradimento, con il rischio di divisioni e violente reazioni. I combattenti rimpatriati rischiano la prigione o l’esecuzione nei loro paesi d’origine.

Pertanto, HTS sta valutando soluzioni di compromesso: i combattenti estremisti stranieri potrebbero essere estromessi dai ruoli di leadership, astenersi dal prendere di mira altri Paesi – in particolare Israele – e allinearsi al nuovo governo. Chi minaccia l’ordine emergente potrebbe essere trasferito silenziosamente in Paesi terzi.

In tali scenari, la Turchia rimane la destinazione preferita, offrendo riparo, mobilità e integrazione. Se i fuggitivi dell’ISIS da Mosul e Raqqa hanno potuto trovare rifugio in città turche come Ankara e Bursa, allora anche le fazioni allineate ad HTS possono farlo.

I limiti del pragmatismo

Ma il pragmatismo ha i suoi limiti. L’ISIS è riemerso come una calamita per i miliziani disillusi, bollando Julani e HTS come apostati che hanno tradito l’Islam per interessi politici. Il 29 maggio, l’ISIS ha rivendicato il suo primo attacco contro le forze del nuovo governo siriano dalla caduta del governo di Assad.

In una dichiarazione, l’ISIS ha affermato di aver piazzato un ordigno esplosivo su un veicolo delle forze armate siriane nella provincia meridionale di Suwayda.

Considerato lo spargimento di sangue tra HTS e ISIS dal 2014, l’alleanza di Julani con la coalizione internazionale contro l’ISIS non sorprende, e forse è essenziale per la sopravvivenza.

L’esposizione da parte di HTS di armi presumibilmente confiscate all’ISIS nella Ghouta occidentale vuole lanciare un messaggio ai sostenitori della coalizione: HTS può essere il vostro partner.

Ma se Julani non riuscisse ad ampliare il sostegno governativo mentre l’ISIS riacquista influenza, HTS potrebbe essere vulnerabile. Ciò richiederebbe l’unione di tutte le fazioni militanti sotto un esercito unificato. Eppure, il Ministro della Difesa del governo guidato da HTS, Murhaf Abu Qasra , pur proclamando il successo dopo l’ultimatum del 17 maggio ai combattenti di sciogliere le loro fazioni e integrarsi nel nuovo esercito nazionale, ha mostrato pochi progressi sostanziali.

Le controversie tra i miliziani sono meno ideologiche che materiali: riguardano posizioni, gradi e controllo. Alcuni gruppi come Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, Jaish al-Izza e le unità dell’Esercito Nazionale Siriano (SNA) sostenute dalla Turchia hanno aderito alla nuova struttura. Ma la portata di questa integrazione rimane opaca, senza un comando centrale stabilito.

Durante lo stesso periodo di ultimatum, si vociferava che il Partito Islamico del Turkestan (TIP) si fosse unito alla nuova 84ª Divisione, affermazioni smentite da fonti locali. Il TIP rimane cruciale per Julani, e si dice che sia persino coinvolto nella sua protezione personale.

Oltre all’ISIS, altre fazioni negano la legittimità di HTS. Saraya Ansar al-Sunnah, un gruppo estremista che si ispira a Ibn Taymiyya, ha rivendicato la responsabilità dei massacri contro le minoranze e minaccia di accendere nuovi fronti .

Sebbene il leader Abu Aisha al-Shami rimanga sconosciuto, il gruppo accusa HTS di apostasia, ma non li ha ancora attaccati direttamente. Il loro messaggio: “La lotta per il futuro della Siria non è finita”.

Un altro gruppo, Sayf al-Bahr, è scomparso dopo aver rivendicato molteplici attacchi.

Fratture

HTS si scontra con una crescente opposizione all’interno dei circoli salafiti-estremisti. L’ISIS ha dichiarato guerra ad HTS il 12 dicembre, mentre Hurras al-Din, la rete di cellule dormienti di al-Qaeda, si è sciolta il 28 gennaio, ma ha invitato i sunniti a mantenere le armi contro i tiranni e le minacce straniere.

Queste fratture si sono acuite con due eventi chiave: la dichiarazione costituzionale di Julani del 13 marzo e il suo incontro con Trump. Mentre i critici vedevano un tradimento, i pragmatici consigliavano pazienza.

Ma la reazione è stata feroce. Il religioso salafita Abu Qatada al-Filistini, sebbene in precedenza indulgente nei confronti della dissimulazione religiosa (taqiyya), ha avvertito Julani che anche una minima deviazione dalla sharia costituisce apostasia.

L’ideologo giordano Abu Mohammad al-Maqdisi è andato oltre, denunciando Julani come un kafir per aver adottato leggi secolari e bollando i suoi difensori come apostati.

Mentre Maqdisi denunciava Julani come apostata, un membro fondatore di HTS, il religioso saudita Sheikh Abdullah al-Muhaysini, ha elogiato il leader di HTS definendolo un “fenomeno raro nella storia”:

Sta salvando il suo Paese dalle sanzioni, sollevandolo dall’abisso e dalle guerre intestine, elevandolo al rango di grandi nazioni. Non ha abbandonato i suoi fratelli né i suoi principi.

Anche l’ISIS ha attaccato Julani definendolo un traditore e ha esortato i combattenti stranieri ad abbandonare HTS.

Nel mezzo delle battaglie intra-salafite, l’occupazione israeliana delle alture del Golan e di ampie zone della Siria meridionale rimane una questione di bassa priorità. Eppure, sono emerse notizie secondo cui Julani starebbe negoziando un “patto di sicurezza” con Tel Aviv, facilitato da Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Presunte operazioni congiunte contro i sostenitori della linea dura di HTS a Homs suggeriscono una purga interna in linea con gli sforzi di normalizzazione.

Nonostante le divergenti strategie estremiste islamiche, il pragmatismo attualmente prevale sul radicalismo a causa del fascino del potere, della sovranità e delle risorse, nonché della fantasia di far rivivere il califfato omayyade.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-siria_ricchezza_contro_ideologia_gli_estremisti_si_contendono_il_bottino/39602_61171