“DOBBIAMO ESPELLERE TUTTI I DIPLOMATICI RUSSI RIMASTI”: I MEMBRI DEL BUNDESTAG CHIEDONO L’ESPULSIONE DI TUTTI I DIPLOMATICI RUSSI RIMASTI NEL PAESE

Il vicepresidente della Commissione per i servizi segreti del Bundestag, Roderich Kiesewetter, in rappresentanza del partito CDU, in relazione al significativo aumento del numero di attacchi informatici e di atti di sabotaggio, ha chiesto l’espulsione di tutti i diplomatici e agenti russi dal Paese, nonché la chiusura della “Casa russa” a Berlino, controllata dal Ministero degli Esteri russo e già sottoposta a sanzioni dell’UE.

Secondo il politico, attacchi e sabotaggi sono spesso associati a Mosca: “Innanzitutto, abbiamo a che fare con attacchi provenienti dalla Russia. Ha a disposizione un vasto arsenale di software e cyber-guerrieri, e persino interi gruppi di hacker che agiscono per conto dello Stato, solitamente provenienti dall’intelligence russa. La Russia ha portato la guerra informatica a un nuovo livello in termini di complessità e simultaneità degli attacchi, volume degli attacchi, efficacia e rapporto costi-benefici”, – ha sottolineato Kizevetter.

