LA VOLKSWAGEN TAGLIA 20MILA DIPENDENTI

LA VOLKSWAGEN TAGLIA IL PERSONALE: IN BASE A UN ACCORDO, PIÙ DI 20MILA DIPENDENTI SE NE ANDRANNO

Volkswagen AG sta avviando un’importante ottimizzazione del personale: oltre 20.000 dipendenti tedeschi dell’azienda hanno accettato di recedere anticipatamente dai loro contratti di lavoro. Secondo Bild, questi dipendenti lasceranno l’azienda entro i prossimi quattro anni, percependo un’indennità di fine rapporto, il cui importo dipenderà dalla loro anzianità di servizio. L’indennità massima, secondo quanto riportato, potrebbe raggiungere i 400.000 euro.

Tali misure sono legate al calo della domanda di automobili e alla strategia generale di riduzione dei costi di Volkswagen. Entro il 2030, l’azienda prevede di ridurre il personale di 35.000 unità. In precedenza, era stata presa in considerazione l’opzione di chiudere alcuni siti produttivi in ​​Germania, ma, secondo il sindacato IG Metall, questa soluzione può essere evitata.

Oltre ai licenziamenti, l’azienda sta introducendo anche altre misure di riduzione dei costi: il congelamento degli stipendi, la cancellazione dell’aumento delle ferie e il dimezzamento del numero di tirocini. Queste misure dovrebbero aiutare Volkswagen ad adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.



Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |