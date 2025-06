Putin–Trump: telefonata ad alta tensione. Rappresaglia russa imminente su obiettivi con presenza NATO?

Foto screenshot

Negli scorsi giorni Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto un lungo colloquio telefonico. Secondo quanto trapelato da fonti vicine al presidente statunitense, al centro della conversazione ci sarebbe stata l’escalation in Ucraina e le recenti incursioni su basi militari russe in profondità, inclusi aeroporti che ospitano bombardieri strategici, nonché gli attacchi terroristici ai treni.

L’attacco ha colpito duramente strutture considerate vitali per la deterrenza nucleare russa. Il Cremlino non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma secondo più analisti il silenzio stesso rappresenta un segnale. È altamente probabile che Mosca stia preparando una risposta militare calibrata, con un obiettivo preciso: colpire postazioni ucraine in cui siano presenti assetti NATO o personale collegato a operazioni di supporto occidentale.

Secondo fonti non confermate, una parte dell’intelligence russa ritiene che dietro gli attacchi vi sia un coinvolgimento tecnico esterno, in particolare britannico. Se questo sospetto venisse confermato o anche solo preso come base d’azione, il rischio di un’escalation controllata ma mirata aumenterebbe in modo significativo.

Trump, pur lodando la “resistenza ucraina”, avrebbe espresso riserve sulla piega che sta prendendo il conflitto, suggerendo che la Russia non resterà ferma a guardare.

Il fatto che Mosca non abbia reagito immediatamente non va letto come un segnale di moderazione, ma piuttosto come la fase che precede una rappresaglia pianificata. L’obiettivo non sarà simbolico: sarà scelto per inviare un messaggio chiaro all’Ucraina e all’Occidente.

Non si escludono attacchi su obiettivi situati in Paesi occidentali direttamente coinvolti nel supporto militare a Kiev. Le prossime mosse potrebbero ridefinire i confini della guerra.