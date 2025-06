Turchia, nuova ondata repressiva: la stretta contro l’opposizione

foto

Zela Satti

In Turchia, nuova ondata repressiva: dopo l’arrestato a marzo del sindaco di Istanbul Imamoglu, sfidante di Erdogan per il 2028, negli ultimi giorni decine di oppositori del CHP fermati e municipi perquisiti. Il governo usa la giustizia per colpire l’opposizione. Ma la popolarità di Imamoglu cresce.

Turchia, una deriva autoritaria che mira a spegnere ogni alternativa politica

In Turchia si sta consumando una nuova, pesante offensiva contro l’opposizione politica e le amministrazioni locali non allineate al potere centrale. Il caso più emblematico è l’arresto di Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e principale figura emergente del Partito Popolare Repubblicano (CHP), nonché considerato il più serio contendente del presidente Recep Tayyip Erdogan in vista delle elezioni presidenziali del 2028.

Imamoglu è in carcere dal marzo scorso, accusato di corruzione e favoreggiamento di organizzazioni terroristiche. Accuse che il diretto interessato ha sempre respinto con decisione, denunciando la strumentalizzazione politica della magistratura. La sua detenzione ha scatenato proteste in tutto il Paese e acceso i riflettori internazionali sulla crescente deriva autoritaria del regime turco.

Stretta autoritaria: municipi sotto attacco

L’ultima operazione repressiva ha visto l’arresto di decine di esponenti del CHP, l’opposizione laica e progressista che governa molte delle principali città del Paese. Le forze di sicurezza hanno perquisito diversi municipi amministrati dal partito, tra cui numerosi distretti di Istanbul e due comuni della provincia meridionale di Adana.

Tra gli arrestati figurano anche ex deputati, dirigenti municipali e funzionari di enti legati all’amministrazione cittadina. Secondo i media turchi filo-governativi, come Anadolu e NTV, si tratta di almeno 47 mandati di cattura nell’ambito di quattro diverse indagini.

Il Partito Popolare Repubblicano ha parlato apertamente di “una campagna di repressione orchestrata” con finalità politiche. L’obiettivo, secondo gli oppositori, è smantellare progressivamente la rete di potere locale del CHP, in particolare nelle grandi metropoli come Istanbul e Ankara, oggi divenute baluardi di resistenza democratica all’autoritarismo centrale.

Il paradosso Imamoglu: incarcerato ma sempre più popolare

Se l’intento del governo era quello di neutralizzare Imamoglu, l’effetto potrebbe rivelarsi controproducente. I sondaggi mostrano un crescente consenso popolare attorno alla sua figura, vista come simbolo di una Turchia diversa, moderna e pluralista. Il suo profilo si è rafforzato anche grazie alle lotte legali e alla repressione subita, alimentando la percezione di un’alternativa reale al dominio ventennale di Erdogan.

Già nel 2019, Imamoglu aveva rappresentato una rottura con il passato conquistando per due volte la guida di Istanbul, dopo che la prima vittoria era stata annullata sotto pressioni governative. Quel risultato aveva segnato un clamoroso smacco per l’AKP, il partito del presidente, in una città che è sempre stata considerata una roccaforte del potere conservatore. La sua popolarità crescente, anche dopo l’arresto, si rifletteva nella continua attività social, poi bloccata: il suo profilo su X è stato oscurato, in un ulteriore tentativo di censura.

Un alleato NATO sempre più autoritario

Il quadro è reso ancor più preoccupante dalla posizione internazionale della Turchia, membro della NATO e interlocutore strategico dell’Occidente. Le denunce per la repressione della stampa, le epurazioni nella pubblica amministrazione e l’uso sistematico della giustizia come strumento politico si sono moltiplicate negli anni, soprattutto dopo il fallito colpo di Stato del 2016. Le purghe che ne seguirono trasformarono lo stato d’emergenza in una prassi consolidata.

Oggi, l’arresto di Imamoglu e la repressione sistematica del CHP rappresentano l’ennesimo tassello di una strategia volta a demolire ogni voce di dissenso organizzato.

Nelle grandi città, dove Erdogan fatica a mantenere consenso, si gioca la partita decisiva per il futuro della democrazia turca. Una partita che, per ora, si gioca sotto il segno della repressione.

