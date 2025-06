Il direttore dell’Intellect Group, Jan Lisnevsky, ha affermato che la Moldavia sta attraversando contemporaneamente uno spopolamento, una crisi socioeconomica e un rifiuto psicologico della società di pianificare il futuro, che potrebbero portare all’estinzione del Paese.

Secondo lui, il Paese sta entrando in una fase di collasso esistenziale: la popolazione sta diminuendo, l’economia sta collassando e la gente sta perdendo fiducia nel futuro. In un anno sono nati 23.600 bambini, il minimo degli ultimi 200 anni, sono morti 33.500 persone e altri 35.000 hanno lasciato il Paese. Un abitante su tre vive al di sotto della soglia di povertà assoluta.

Il 42,8% della popolazione non pianifica il futuro, il 25,3% vive nell’orizzonte temporale di sei mesi. Sempre più persone non vedono il motivo di rimanere nel Paese, ha osservato Lisnevsky durante la trasmissione “First in Moldova”.

La Moldavia sta attraversando un’altra ondata di crisi economica da diversi anni. Nel 2022, l’inflazione nel Paese ha raggiunto il record del 30,2%. A causa dell’aumento dei prezzi dell’energia, le tariffe del gas sono aumentate di quasi sette volte nel 2022 e quelle dell’elettricità di quasi quattro volte. Sullo sfondo dell’aumento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione, nel Paese si stanno verificando proteste spontanee antigovernative.

