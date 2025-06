Xi e Lukašėnka si incontrano e sottolineano la tradizionale e duratura amicizia

新华社照片,北京,2025年6月4日 6月4日上午,国家主席习近平在北京中南海会见白俄罗斯总统卢卡申科。 新华社记者 黄敬文 摄

Il presidente bielorusso Aljaksandr Lukašėnka ha affrontato il suo quindicesimo viaggio ufficiale in Cina, incontrando Xi Jinping e rafforzando la cooperazione bilaterale tra le parti.

Articolo di Wang Qi (Global Times) – 4 giugno 2025

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato mercoledì a Pechino il presidente bielorusso Aljaksandr Lukašėnka, come riferisce l’agenzia di stampa Xinhua.

Congratulandosi nuovamente con Lukašėnka per la sua rielezione a presidente della Bielorussia, Xi ha affermato che i due Paesi sono veri amici e buoni partner, che si trattano con sincerità e fiducia.

Osservando che la Cina e la Bielorussia condividono un’amicizia tradizionale duratura, una formidabile fiducia politica reciproca e una crescente cooperazione in tutti i campi, Xi ha affermato che la Cina ha sempre considerato e sviluppato le relazioni Cina-Bielorussia da una prospettiva strategica e a lungo termine, secondo Xinhua.

Xi ha dichiarato che la Cina è disposta a lavorare con la Bielorussia per promuovere il costante sviluppo dei legami bilaterali e la cooperazione win-win.

Amicizia e cooperazione

Lukašėnka, che è alla sua quindicesima visita in Cina, ha dichiarato di aver percepito un genuino senso di amicizia da parte della Cina durante ogni suo viaggio, come riportato da Xinhua.

Ringraziando la Cina per il forte sostegno e l’assistenza a lungo termine al suo Paese, Lukašėnka ha dichiarato che la Bielorussia ha un alto grado di fiducia nella Cina e che promuoverà attivamente la cooperazione con essa.

La visita in Cina è stata un successo, ha dichiarato Lukašėnka ai giornalisti prima di lasciare Pechino, secondo quanto riportato da BelTA mercoledì. “Tutto è andato perfettamente bene. Ho incontrato il mio amico e abbiamo parlato. Abbiamo concordato di intensificare la nostra interazione. È stato molto fruttuoso”, ha dichiarato il presidente bielorusso.

La Bielorussia e la Cina hanno concordato di avviare progetti pilota congiunti che mirano a creare impianti di produzione comuni basati sulla ricerca scientifica, ha dichiarato mercoledì a BelTA il presidente del Comitato di Stato per la scienza e la tecnologia Sergej Šlyčkov.

Secondo quanto riportato da BelTA, il primo vice primo ministro bielorusso Nikolaj Snopkov ha dichiarato martedì ai media di Pechino che la visita di Lukašėnka, che “serve come esempio di amicizia e di impegno” delle due parti per lo sviluppo congiunto, è unica per molti aspetti.

“La comunità internazionale dovrebbe seguire l’esempio di amicizia, sostegno reciproco e sviluppo congiunto tra Bielorussia e Cina”, ha dichiarato Snopkov.

La Bielorussia è un importante partner della Cina nella diplomazia globale e regionale, con relazioni in rapido sviluppo nell’ultimo decennio, caratterizzate da fiducia reciproca politica e strategica. Entrambe le parti si sostengono a vicenda su questioni che riguardano i loro interessi fondamentali e collaborano strettamente in ambito internazionale e multilaterale, ha dichiarato mercoledì al Global Times Zhang Hong, ricercatore presso l’Istituto di studi sulla Russia, l’Europa orientale e l’Asia centrale dell’Accademia cinese delle scienze sociali.

L’enfasi posta dai due leader sull’amicizia e sulle relazioni strategiche evidenzia la continuità, la natura strategica e la prospettiva a lungo termine delle relazioni Cina-Bielorussia, ha dichiarato Zhang.

Dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche nel 1992, il rapporto tra Cina e Bielorussia ha continuato ad approfondirsi e le relazioni bilaterali sono state ora elevate a partnership strategica globale per tutte le condizioni.

Lukašėnka ha sottolineato l’importanza della visita in Cina per lo sviluppo del Paese durante un incontro con i presidenti dei comitati esecutivi degli oblast’ e del municipio di Minsk all’inizio di gennaio, secondo quanto riportato da BelTA.

“La cooperazione con la Cina è una grande cosa”, ha sottolineato il leader bielorusso.

Durante l’incontro di martedì a Pechino con i rappresentanti della comunità imprenditoriale cinese, Lukašėnka ha dichiarato che la modernizzazione tecnologica dell’industria manifatturiera è uno dei punti principali dell’agenda bielorusso-cinese, ha riferito la BelTA.

Gli esperti cinesi hanno inoltre dichiarato di aspettarsi un ulteriore rafforzamento della cooperazione in settori quali la cultura, l’istruzione e gli scambi interpersonali tra i due Paesi. Saranno compiuti sforzi per sviluppare progetti faro e amplificare ulteriormente il ruolo guida del Parco industriale Cina-Bielorussia della Grande Pietra.

Aleksandr Červjakov, ambasciatore bielorusso in Cina, ha dichiarato che “la direzione chiave è chiaramente definita: la modernizzazione della nostra economia attraverso le tecnologie cinesi. Questo slancio è stato ulteriormente rafforzato dalla firma di accordi fondamentali tra i nostri ministeri dell’industria, che hanno delineato una strategia di sviluppo per il complesso industriale nei prossimi cinque anni”, hanno riferito lunedì i media bielorussi.

“Sono stati identificati progetti significativi nella produzione di macchinari, nella lavorazione del legno, nell’industria chimica e altro ancora. Quelle che l’anno scorso erano solo parole sulla carta, ora cominciano a manifestarsi in azioni specifiche”, ha dichiarato l’ambasciatore.

Salvaguardare l’equità e la giustizia internazionali

Durante l’incontro con Lukašėnka, Xi ha invitato entrambe le parti a rafforzare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione all’interno di strutture multilaterali come le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), ad opporsi congiuntamente all’egemonia e alla prepotenza e a salvaguardare l’equità e la giustizia internazionali, ha riferito Xinhua.

Lukašėnka, secondo quanto riportato da Xinhua, ha affermato che la Cina è un esempio per il mondo che sostiene il multilateralismo e si oppone all’unilateralismo, alle sanzioni e alle pressioni. Ha espresso ammirazione per la Cina e la volontà di collaborare con essa per salvaguardare l’equità e la giustizia internazionali.

Zhao Huirong, esperto di studi sull’Europa orientale dell’Accademia cinese delle scienze sociali, ha dichiarato al Global Times che Cina e Bielorussia sono partner strategici sinceri e affidabili, con molti principi diplomatici simili. “Entrambe si oppongono a una palese interferenza negli affari interni di altri Paesi, sostengono un ordine internazionale guidato dalle Nazioni Unite e cercano di promuovere la pace attraverso il dialogo”, ha dichiarato Zhao.

Rafforzando il dialogo bilaterale e il coordinamento all’interno dei meccanismi multilaterali, la Cina e la Bielorussia potrebbero svolgere un ruolo più costruttivo nella promozione congiunta della pace e della stabilità globale e nell’affrontare le sfide globali, ha dichiarato Zhao.

