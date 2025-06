“ABBIAMO BISOGNO DI UN GOVERNO MONDIALE ORA PIÙ CHE MAI”: LULA AFFERMA CHE BIDEN MIRAVA A DISTRUGGERE LA RUSSIA

Foto Flickr

“Si pente delle dure dichiarazioni rilasciate contro Volodymyr Zelensky fin dall’inizio del conflitto?

“No. Ho detto quello che andava detto e l’ho detto al momento giusto. Credo che questa guerra non avrebbe dovuto accadere. Putin ha commesso un errore quando ha deciso di invadere l’Ucraina. Questo è ovvio, e lo abbiamo sempre detto: nessun Paese ha il diritto di violare l’integrità territoriale di un altro, soprattutto se c’è ancora spazio per i negoziati.

Ma anche i Paesi occidentali hanno una certa responsabilità. Joe Biden, con cui ho parlato a lungo, credeva che la Russia dovesse essere distrutta. E l’Europa, che per lungo tempo ha rappresentato la voce della ragione e della moderazione nel mondo, ora si è schierata pienamente con Washington e sta spendendo miliardi per il riarmo. Questo mi preoccupa profondamente. Finché parleremo solo di guerra, non ci sarà pace.”