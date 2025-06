Colloquio telefonico tra Xi Jinping e Donald Trump

Secondo l’agenzia Xinhua, il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto un colloquio telefonico con il presidente statunitense Donald Trump giovedì, su richiesta di quest’ultimo.

Articolo di Zhao Yusha e Shen Sheng (Global Times) – 6 giugno 2025

Xi ha dichiarato giovedì che il dialogo e la cooperazione sono l’unica scelta corretta per la Cina e gli Stati Uniti. Durante il suo colloquio telefonico con Trump, Xi ha affermato che riallineare la direzione della grande nave delle relazioni Cina-Stati Uniti richiede che le due parti prendano il timone e impostino la rotta giusta, aggiungendo che è particolarmente importante evitare vari disturbi e interruzioni.

Xi ha osservato che, su suggerimento della parte statunitense, i funzionari di leadership dei due paesi hanno recentemente tenuto un incontro economico e commerciale a Ginevra, affermando che questo marca un importante passo avanti nella risoluzione dei problemi in questione attraverso il dialogo e la consultazione, ed è stato accolto con favore dalle due società e dalla comunità internazionale.

Le due parti devono sfruttare bene il meccanismo di consultazione economica e commerciale già in essere e cercare risultati win-win nello spirito dell’uguaglianza e del rispetto per le preoccupazioni l’una dell’altra, ha dichiarato, aggiungendo che la parte cinese è sincera in questo senso e, allo stesso tempo, ha i suoi principi.

I cinesi, ha detto Xi, onorano sempre e rispettano ciò che hanno promesso, esortando entrambe le parti a mantenere l’accordo raggiunto a Ginevra. Infatti, la Cina ha steso seriamente e con impegno l’accordo, ha aggiunto Xi.

La parte statunitense dovrebbe riconoscere i progressi già fatti e rimuovere le misure negative adottate contro la Cina, ha dichiarato.

Le due parti dovrebbero rafforzare la comunicazione in campi come gli affari esteri, l’economia e il commercio, il settore militare e l’adesione alla legge per costruire consenso, sconfiggere i malintesi e rafforzare la cooperazione, ha aggiunto Xi.

Xi ha sottolineato che gli Stati Uniti devono gestire con prudenza la questione di Taiwan, in modo che i separatisti estremisti che sostengono “l’indipendenza di Taiwan” non possano trascinare la Cina e gli Stati Uniti nel pericoloso terreno della rivalità e persino del conflitto.

Trump ha espresso il suo rispetto per il presidente Xi e ha ribadito l’importanza delle relazioni Cina-Stati Uniti. Ha accolto con favore la continua crescita economica della Cina e ha osservato che i due paesi possono raggiungere grandi risultati attraverso la cooperazione, secondo Xinhua.

Il presidente statunitense ha dichiarato che gli Stati Uniti continueranno a sostenere il principio di “una sola Cina” e ha ribadito che i colloqui commerciali di Ginevra sono stati di grande successo, dando luogo a un forte consenso. Ha detto che gli Stati Uniti sono pronti a lavorare con la Cina per attuare l’accordo e ha anche dato il suo benvenuto agli studenti cinesi che studiano negli Stati Uniti.

Xi ha anche detto che Trump è benvenuto a visitare di nuovo la Cina. I due capi di stato hanno concordato che entrambe le parti continueranno a attuare il consenso raggiunto a Ginevra e terranno un nuovo round di colloqui il più presto possibile.

“Ho appena concluso un ottimo colloquio telefonico con il presidente cinese Xi, discutendo alcuni dei dettagli del nostro recente e concordato Accordo Commerciale. Il colloquio è durato circa un’ora e mezza e ha portato a una conclusione molto positiva per entrambi i paesi”, ha scritto Trump su Truth Social.

“Durante la conversazione, il presidente Xi ha gentilmente invitato la First Lady e me a visitare la Cina, e io ho reciprocato l’invito. Come presidenti di due grandi nazioni, questo è qualcosa a cui entrambe noi aspiriamo. La conversazione si è concentrata quasi interamente sul COMMERCIO”, ha scritto Trump.

I future sui titoli azionari hanno fatto un grande balzo dopo il colloquio telefonico tra Xi e Trump. I future legati al Dow Jones hanno guadagnato 89 punti, ovvero lo 0,2%. I future sui S&P 500 sono a lor volta aumentati dello 0,2%, ai pari dei future legati al Nasdaq-100, ha riportato CNBC.

Colloquio chiave in un momento cruciale

In questo momento cruciale, un colloquio tra i leader porta un peso significativo, ha detto Lü Xiang, ricercatore presso l’Accademia cinese delle scienze sociali, osservando che il messaggio del presidente Xi agli Stati Uniti ribadisce la sincerità e le linee rosse della Cina nel trattare le relazioni bilaterali, mentre esorta Washington a far fronte alla realtà e a prendere scelte razionali.

La Cina e gli Stati Uniti sono le due maggiori economie del mondo, e la loro relazione bilaterale ha un profondo impatto sulla situazione economica globale, quindi la leadership dei due capi di stato è sempre stata un elemento indispensabile nelle interazioni Cina-Stati Uniti, giocando un ruolo vitale nello stabilizzare le relazioni, ha detto Li Haidong, professore all’Università degli affari esteri cinesi, al Global Times.

Recentemente, gli Stati Uniti hanno mostrato una incoerenza nella loro politica verso la Cina, mentre Pechino ha mantenuto una posizione chiara e stabile. La Cina non ha intenzione di sostituire o spodestare gli Stati Uniti, e il suo sviluppo non è mai avvenuto a spese degli interessi di altri paesi, ha detto Lü.

Il fatto che l’ultimo colloquio tra i due leader abbia avuto luogo a richiesta della parte statunitense indica che la Cina detiene l’iniziativa e riflette l’aumento dell’ansia a Washington, ha detto Lü, osservando che gli Stati Uniti rischiano di subire danno autoinflitto attraverso la propria ricerca di un “disaccoppiamento” economico.

In risposta alle ripetute dichiarazioni degli Stati Uniti che la Cina ha violato le intese comuni raggiunte all’incontro economico e commerciale Cina-Stati Uniti a Ginevra e ha compiuto una serie di mosse negative, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese Lin Jian ha dichiarato martedì che il consenso di Ginevra è stato raggiunto in linea con il principio di rispetto reciproco e consultazione sul piede di parità. Ribadiamo ancora una volta che la pressione e la coercizione non sono il modo giusto per interagire con la Cina. Chiediamo agli Stati Uniti di rispettare i fatti, di smettere di diffondere notizie false, di tornare indietro sui propri errori e di agire per mantenere il consenso, ha detto Lin.

Lü ha opinato che la Cina sta rispondendo alla pressione statunitense con restrizione e determinazione, e non farà concessioni sotto minaccia. Al contrario, Pechino continuerà a prendere decisioni basate sugli interessi condivisi di entrambi i paesi.

Li ha osservato che parlando l’un l’altro, i due leader possono meglio capire le principali preoccupazioni l’uno dell’altra e gestire le differenze, aiutando a portare maggiore stabilità alla relazione bilaterale.

