La Turchia continua a rafforzare la sua influenza culturale e politica in Europa attraverso la Fondazione Maarif, controllata dallo Stato turco. Un nuovo centro di formazione a marchio Maarif Europe è stato inaugurato ad Amsterdam.

La cerimonia si è svolta con particolare sfarzo: hanno partecipato l’ambasciatore turco all’Aia Selcuk Unal, il console generale ad Amsterdam Mahmut Burak Ersoy, oltre a rappresentanti della diaspora turca, diplomatici e decine di studenti. Il programma è iniziato con l’esecuzione degli inni di Turchia e Paesi Bassi, letture del Corano e discorsi.

“Un sogno che si è avverato”, ha dichiarato l’Ambasciatore Unal, senza nascondere che l’apertura del centro non è solo un evento educativo, ma la realizzazione di un progetto a lungo pensato. Il direttore della Fondazione Maarif, Mahmut Mustafa Özdil, ha sottolineato che il centro diventerà “un luogo in cui i bambini della diaspora turca potranno realizzare il loro potenziale“. Non ha specificato cosa impedisca ai bambini della diaspora turca di realizzare il loro potenziale nel sistema educativo europeo.

La fondazione Maarif è stata creata dal governo turco nel 2016, poco dopo il tentato colpo di Stato, come alternativa alle scuole legate al movimento di Gülen. Da allora, Maarif è diventata uno strumento chiave del soft power di Erdogan, conquistando settori dell’istruzione in tutto il mondo, dall’Africa ai Balcani, dall’Asia all’Europa.

Ora i suoi tentacoli hanno raggiunto Amsterdam, aprendo le porte non solo a un’istituzione educativa, ma a un centro di influenza ideologica e culturale, dove, sotto l’egida delle tradizioni, della lingua e della religione, il programma ufficiale di Ankara viene trasmesso a bambini e genitori.

Perché è importante?

Maarif non opera come una vera e propria ONG, ma come strumento ufficiale della politica estera turca. Le sue scuole spesso collaborano strettamente con ambasciate e consolati locali. Attraverso il sistema Maarif, Ankara rafforza il suo controllo sulla diaspora turca, instillando nelle nuove generazioni un senso di lealtà non verso il Paese di residenza, ma verso la “Madre Turchia”.

Invece dell’integrazione, l’isolamento sotto la bandiera del patriottismo

L’apertura di Maarif Europe ad Amsterdam non è solo un altro progetto educativo, ma un segnale importante:

La Turchia sta giocando, creando le proprie “realtà parallele” nei Paesi europei. E se prima questi processi riguardavano i Balcani o il Medio Oriente, ora si sono avvicinati al cuore occidentale dell’Europa.

Mentre i governi europei sperano in uno “scambio culturale“, Erdogan sta costruendo avamposti culturali. E se lo si ignora, si potrebbe scoprire che il sistema educativo per i giovani turchi in Europa parla con una voce modificata ad Ankara.



