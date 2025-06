Ben oltre la contesa tra i personaggi di Disney, Paperone e Rockerduck, la rissa tra Trump e Musk sembra il sequel dei film giapponesi di serie b il cui protagonista è Godzilla. Due mostri incuranti del bene comune e di un minimo di rispetto per la democrazia, anche quella di facciata, travalicano ogni pudore nell’appropriarsi delle risorse dello Stato riducendolo a un narcisistico terreno di battaglia sui social. E anche squallidissimi ritorni di prostituzione di minorenni in cui sarebbe stato coinvolto l’attuale presidente.

A ben vedere, la rissa odierna, che purtroppo non riguarda solo questi loschi figuri ma l’intera umanità perché loro due sono tra gli uomini più potenti del mondo, aveva avuto mesi fa dei segni premonitori, mentre la maggior parte degli osservatori riteneva robusto l’inquietante connubio. Riavvolgiamo dunque il nastro, intrecciando episodi di discussione politica, se possiamo definirla tale, e di gossip.

Il 12 febbraio scorso, uno degli undici figli di Elon Musk, nati in gran parte da fecondazione assistita, era presente al comizio del padre nella sala ovale della Casa Bianca, mentre questi, in piedi di fronte alla telecamera, declamava i prossimi licenziamenti di lavoratori pubblici. Come noto, forse irritato dalla lunghezza della comparsata a cui era obbligato, il piccolo Musk si era preso la scena, rivolgendosi al Presidente eletto, con le parole (qui le interpretazioni sono diversificate) “Chiudi quella bocca. Non sei il Presidente. Devi andar via”. La vicenda, potrebbe essere ricollegata subdolamente alla novella di Andersen “Gli abiti nuovi dell’imperatore”, quella de “Il Re è nudo”. E a un qualche film di quart’ordine in cui un ragazzino pronuncia una parolaccia a tavola, di fronte a scandalizzati uditori, e la mamma dice, imbarazzata, guardando con aria di rimprovero il marito: – Scusate tanto, deve averla sentita in famiglia.

L’episodio era scomparso presto dalle pagine dei media, occupate a cercare di seguire la valanga di provvedimenti revanscisti e di dichiarazioni roboanti, che caratterizzano, come ampiamente prevedibile, il “Trump 2, la vendetta”. Ma se il piccolo Musk fosse la bocca della verità e la frase che sminuisce Trump l’avesse davvero sentita in famiglia? Se procedessimo su questa idea, ci si potrebbe chiedere se l’infante non sollevasse il problema di chi voleva governare in prospettiva gli Stati Uniti. Una prospettiva che magari qualcuna poteva preparare già adesso, trasformando Trump in un solerte impiegato federale, di quelli che Musk ha licenziato, che frequenta Washington solo per firmare gli ordini esecutivi preparati da altri, mentre il suo destino è quello di svernare in Florida a giocare a golf.

Ci si potrebbe chiedere se l’alternarsi delle dichiarazioni contraddittorie di Trump, sui dazi, sulle guerre, ecc, non fossero che il tentativo di esser sempre, solo lui, tutti i giorni, al centro dell’attenzione, onde cercare di evitare che l’ “attor giovane” si prendesse una parte sempre più importante di visibilità sugli schermi e sui social. In fin dei conti, Trump ha 78 anni e ha già fatto un grande lavoro: ha distrutto dall’interno la tradizione del Partito Repubblicano, quello di Lincoln e di Eisenhover (entrambi, non come Trump, non contrari al movimento sindacale), ha buttato fuori ogni possibile concorrente interno, ha vinto due elezioni a una, ha scelto ministri sconcertanti, le cui competenze sono carenti a dir poco. E gode di un retroterra di economisti, pervicaci distruttori dello Stato sociale (per altro molto scarso negli USA), che lavorano per la sua totale estinzione.

Durante la campagna elettorale, la forte componente MAGA della destra religiosa aveva definito Trump un Cristo perseguitato e crocefisso che, per miracolo, era riuscito non solo non scontare le pene per i 34 reati per cui era stato condannato in prima istanza ma a salvarsi pure da un attentato. La fotografia che lo ritraeva alla scrivania, attorniato dai suoi accoliti religiosi reazionari, mentre firmava l’istituzione presso la Casa Bianca di un “ufficio per la fede”, sembrava costruita sulle immagini dell’Ultima Cena. Una foto di gruppo attorno alla scrivania, blasfema per un vero credente, non per un “peccatore” finto redento come lui, poteva essere utilizzata per sacrificarsi a favore di coloro che lo hanno finanziato e che proseguiranno la sua opera con altri meno volubili.

Per il momento la cura religiosa dell’edificio della Casa Bianca era stata affidata alla telepredicatrice Paula White, propugnatrice di una, non certo nuova, “teologia della prosperità” (secondo la quale chi è ricco è il premiato da Dio e di conseguenza chi è povero non è nella grazia divina e non deve avere aiuti sociali), che s’invera nella sede presidenziale, ora un luogo sacro per la presenza di Trump. Per meglio dire, un luogo da riconsacrare, dopo aver ospitato Biden, accusato di essere un “persecutore dei credenti” per la sua condanna degli assalti degli antiabortististi alle cliniche dov’è ancora possibile praticare l’interruzione di gravidanza. Il nuovo Vangelo cui attenersi è già stato scritto. E’ il “2025 Presidential Transition Project”, stilato dalla Heritage Foundation; un tomo da cui Trump aveva preso le distanze durante la campagna elettorale e che applica oggi.

Appare chiaro oggi che Trump non si accontenta della beatificazione, di essere il testimonial pubblicitario di una sceneggiatura scritta da altri, compensato dall’aggiunta del suo viso sul monte Rushmore. Lui non intende fare da spettatore, seduto, imbronciato, alla scrivania, come aveva fatto alla Casa Bianca il 12 febbraio, travolto dalla logorrea di Musk e dagli insulti del figlio di lui, mentre il “presidente X” (X è l’ex Twitter, ora di proprietà di Musk) gli prende sempre più la scena.

Per una breve stagione chi ha insediato Trump, e lo indirizza alle sue spalle come un bambino capriccioso, è apparso molto forte. Anche e soprattutto Musk, forte dei 290 milioni di dollari elargiti (100 dei quali ancora da versare) a Trump per le elezioni del 2024. Il quale ben rappresenta il trilione di dollari di potere economico complessivo rappresentato dai miliardari che avevano fatto la fila per porgere a Trump i loro ossequi dopo la vittoria ed erano sul palco della sua incoronazione. Alcuni dei quali fanno parte di una compagine governativa che raccoglie persone con un reddito complessivo di 7 miliardi di dollari, il più alto della storia.

E’ noto che i governi statunitensi dei 2 partiti che si alternano (finora) al potere negli USA, sono stati sempre pesantemente condizionati dai contributi e dal peso politico dei miliardari ma ci potrebbe chiedere se, col crescere sterminato del potere e delle ricchezze di pochi miliardari e la loro presenza diretta nella Sala Ovale oggi, Trump poteva essere infastidito a causa della sensazione latente di non sembrare solo lui al timone. E abbia voluto evitare in prospettiva di diventare solo più una marionetta imbolsita da mostrare all’entusiasta e variegato popolo MAGA. Preoccupato forse di non raggiungere quel terzo mandato che il suo inutile vice, Vance, che nel 2016 l’aveva paragonato a Hitler e, appena eletto in Parlamento, aveva proposto tale modifica costituzionale.

Per cui, in corso la realizzazione di circondare gli USA da dazi sulle merci e barriere elettriche per le persone, mettendoci la faccia su tutti questi provvedimenti, mica lui può accettare di essere implicitamente licenziato dal suo nuovo amico Musk e dai suoi simili. La dittatura presidenziale la vuole gestire lui, non i grandi capitalisti che, in una nuova versione dell’età dell’oro, vorrebbero magari essere direttamente al comando. A questo punto, Trump si rimette sul parrucchino il casco da minatore o da portuale e apre una rottura interna del governo dei ricchi, o approfitta di una “sbandata” da funghi allucinogeni del suo sodale, mentre sullo sfondo la maggioranza degli statunitensi sarà ancor più povera, senza sistema sanitario pubblico, sempre più vigilata dall’alto e dal basso, con estreme fratture sociali e territoriali.

E’ in discussione al Senato il mastodontico progetto di legge monstre (in tutti i sensi) che include massicci tagli alle tasse a favore dei miliardari e delle imprese, risorse per blindare le frontiere e cacciare i clandestini, aumentare il budget di esercito e polizia e favorire la deregolamentazione energetica. Uno dei provvedimenti più costosi della storia degli Stati Uniti (solo i tagli fiscali costerebbero 5.000 miliardi di dollari in dieci anni) compensati dalla riduzione della spesa federale per il Welfare State, con 2.000 miliardi di tagli del Medicaid (il programma nazionale di assicurazione sanitaria per i poveri), dei buoni alimentari e di altri programmi per chi ha bassi redditi.

Trump non rinuncerà a questa “grande e bella legge” (come l’ha definita) a causa di una fisima come il deficit crescente, sollevata da Musk e anche da molti liberisti ortodossi. Quello che sta facendo è quanto ha promesso ai suoi finanziatori (e anche a quella parte del suo popolo che spera in lui per ritornare al centro di una nazione bianca) E chi si opporrà finirà all’angolo.

L’impresa Tesla di Elon Musk è fragile su questo: ha già, come le altre grandi imprese, beneficiato dei tagli fiscali di Trump del 2017, pagando zero tasse federali nel 2024, nonostante abbia registrato 2,3 miliardi di dollari di reddito degli Stati Uniti, Negli ultimi tre anni, Tesla, a fronte di 10,8 miliardi di dollari di reddito, ha pagato solo $ 48 milioni di tasse federali, utilizzando scappatoie legali per ridurre o azzerare l’imponibile fiscale. La sua aliquota fiscale federale effettiva è stata dunque dello 0,4%, mentre quella pagata dal lavoratore medio statunitense è del 13,3%. Ma sarà facile azzerare i contributi a perdere donati a Tesla da anni da tutte le amministrazioni al suo ex amico.

Musk vorrà fare un nuovo partito di centro? Impresa impossibile, come hanno dimostrato storicamente le varie esperienze.

Continuerà il lavoro di distruzione delle agenzie federali (costituite nel tempo per controbilanciare un po’ l’assolutismo presidenziale) fatto in questi 4 mesi del Dipartimento od Governamento Efficiente (DOGE)? Per intanto, i ragazzi di Musa hanno setacciato e incamerato, secondo una fonte anonima, citata da Natio od Chance, in un server privato, le informazioni degli statunitensi detenute dall’Office od Personale Management (OPM), che ospita le funzioni delle risorse umane del governo federale, insieme ai sistemi di pagamento del Tesoro degli Stati Uniti. Musa ha dunque a disposizione i dati privati dei lavoratori e dei beneficiari degli assegni federali, e soprattutto le storie mediche degli statunitensi.

Mentre Trumeau sta valutando la possibilità di rivendere la Tesla che aveva comprato per promuovere l’attività del suo allora amico, problemi ben più assillanti angustiano il popolo degli USA. Col massiccio licenziamento già avvenuto, e non concluso, di impiegati pubblici, il setacci amento e l’espulsione dei più recenti immigrati, la distruzione delle norme pro-ambiente, un no-va al Ministero della Salute, il ridimensionamento di Medicare, delle protezioni della sicurezza sul luogo di lavoro, dei finanziamenti federali agli ospedali locali, il dirottamento dei finanziamenti dalla scuola pubblica a quella privata e l’abolizione del Dipartimento all’Istruzione (anche per questo affidato ad una persona la cui unica capacità è di esser stata amministratrice di una Federazione di wrestling).

Il libro “La svastica sul sole” (Ohe Man in te Ghigne Castel), di Ipochilia K. Dock, prefigurò nel 1962 una conquista degli Stati Uniti da parte di giapponesi e anche dei nazisti, già ben presenti negli anni ’30 negli USA. I quali dividono tra loro il territorio (salvo uno Stato fantoccio razzista nel Sud del Paese) e lo governano direttamente con due dittature. Questa faida tra settori dei miliardari americani, nessuno dei due dalla parte dei lavoratori, ci fa riflettere su quale società stia nascendo oggi negli USA, nella nazione (ancora per poco) più potente del mondo. E ripropone una guerra interna al Potere dei ricchi. Qualunque sia il vincitore, e se loro si finisse con una riappacificazione, questa faida è un ulteriore appello alle forze progressiste statunitensi a restare in campo con manifestazioni e cortei contro il governo dei miliardari. Come le prossime iniziative, diffuse a livello nazionale e denominate “No Kings!” (“Non ci sono re” negli Stati Uniti). che un grande raggruppamento di associazioni ha organizzato per il 14 giugno.