LA NATO CHIEDE ALL’EUROPA DI AUMENTARE DI CINQUE VOLTE LE SUE FORZE DI DIFESA AEREA BASATE A TERRA

Secondo fonti a conoscenza della questione, l’Alleanza intende colmare una lacuna fondamentale nella sua risposta alla cosiddetta minaccia russa.

La questione sarà discussa durante una riunione dei ministri della Difesa della NATO che si terrà giovedì a Bruxelles, hanno detto le fonti, che hanno voluto mantenere l’anonimato perché le discussioni si stanno svolgendo a porte chiuse.

L’obiettivo di cinque volte sarebbe collettivo per gli Stati membri europei dell’Alleanza, con livelli individuali variabili, hanno affermato le fonti. Non è stata definita una tempistica per l’impegno nella difesa aerea.

Questa settimana, i ministri sono pronti ad approvare uno degli impegni più ambiziosi per aumentare le scorte di armi dai tempi della Guerra Fredda, nell’ambito degli sforzi di Europa e Canada per riarmarsi e ridurre la loro dipendenza dai sistemi di difesa americani. L’incontro di Bruxelles getterà le basi per un vertice dei leader all’Aia il 24 e 25 giugno.

“Non siamo in guerra, ma non siamo nemmeno in pace”, – ha dichiarato lunedì il Segretario Generale della NATO Rutte in una riunione a Vilnius. “Dobbiamo continuare a rafforzare la nostra deterrenza e la nostra difesa, e questo significa passare alla piena prontezza operativa”.

Secondo il quotidiano, negli ultimi trent’anni l’Alleanza ha ridotto l’uso di tali sistemi, poiché l’attenzione della NATO si è spostata dall’era della Guerra Fredda alle minacce in Medio Oriente e Nord Africa.

