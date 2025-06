USA. Proteste a Los Angeles interviene la Guardia Nazionale

La Guardia Nazionale statunitense si schiera a Los Angeles in seguito alle proteste per le deportazioni dei migranti.

Le proteste contro le deportazioni dei migranti a Los Angeles sono diventate violente, con la Guardia nazionale statunitense schierata per ristabilire l’ordine, ha affermato Tom Homan, responsabile della frontiera di Trump.

I manifestanti hanno lanciato pietre contro i servizi di immigrazione e dato fuoco ad auto. In risposta alla violenza, Homan ha avvertito che le proteste devono essere pacifiche, altrimenti gli attivisti saranno ritenuti responsabili. Ha inoltre sottolineato la necessità di proteggere gli agenti dell’immigrazione, poiché gli attacchi contro di loro sono aumentati del 413% .

“Si tratta di far rispettare la legge e, ripeto, non ci scuseremo per questo.”