Un “Europa indipendente” dovrebbe acquisire una comprensione obiettiva e razionale della Cina

Un editoriale del Global Times riflette sull’importanza delle relazioni tra Cina e Unione Europea, auspicando un approccio obiettivo e razionale da parte dell’UE.

Global Times – 9 giugno 2025

Di recente, Cina ed Europa hanno condotto intense interazioni diplomatiche. Il presidente Xi Jinping ha parlato con il presidente francese Emmanuel Macron e con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, i vice premier He Lifeng e Liu Guozhong hanno visitato successivamente l’Europa, i ministri degli Esteri danese e olandese hanno visitato successivamente la Cina e il ministro degli Esteri Wang Yi ha parlato con i ministri degli Esteri tedesco e polacco. Il Parlamento europeo e la Cina hanno deciso di eliminare simultaneamente e in modo completo le restrizioni sugli scambi reciproci, inviando un ulteriore segnale positivo per l’espansione degli scambi tra le due parti. È stato riferito che anche il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si recheranno in Cina a luglio per tenere incontri con i leader cinesi. Le relazioni Cina-UE hanno incontrato molteplici difficoltà, come la pandemia e la crisi ucraina, e il recupero dello slancio positivo è difficile da ottenere.

Tuttavia, chi ha seguito con attenzione lo sviluppo delle relazioni Cina-UE può facilmente notare che ogni volta che le relazioni Cina-UE mostrano segnali positivi, le perturbazioni arrivano sempre “non invitate”. Questo mese, l’UE ha adottato misure per limitare la partecipazione dei dispositivi medici cinesi al suo mercato degli appalti pubblici, cosa a cui la Cina si è fermamente opposta. Di recente, in Europa è aumentato il clamore negativo nei confronti della Cina. In seguito al caso “China spy” e al cosiddetto scandalo delle lobby legate a Huawei, la Repubblica Ceca ha accusato apertamente la Cina di aver lanciato un cyberattacco contro di essa, e l’UE e la NATO hanno seguito il suo esempio. Inoltre, dopo una grave interruzione di corrente in Europa, gli invertitori solari prodotti in Cina sono stati messi in discussione da alcuni per i “rischi di cybersicurezza”.

Un ex leader europeo una volta ha riassunto con precisione il tipo di Paese che è la Cina: la Cina è un Paese molto pacifico, che si concentra sul proprio sviluppo e che porta benefici al proprio popolo. La Cina si è abituata ad accuse infondate da parte di alcuni occidentali, ma vale la pena notare il tempismo di questa ondata di retorica sulla “minaccia cinese”.

Con una serie di accuse negative che si susseguono, non si può fare a meno di chiedersi: c’è una forza che sta deliberatamente cercando di impedire l’avvicinamento tra Cina ed Europa? Oppure c’è un’altra possibilità, ovvero che la stessa parte europea sia sempre in conflitto ed esitante su come vedere e gestire le relazioni con la Cina.

Se si tratta della prima ipotesi, l’impatto di queste tendenze sulle relazioni Cina-UE sarà probabilmente parziale e graduale e non influenzerà la direzione generale del dialogo e della cooperazione tra le due parti. La logica di fondo che vede la Cina e l’UE collaborare per sviluppare relazioni più strette non sarà scossa da singoli individui o da singoli eventi, e i governi di entrambe le parti, insieme a persone perspicaci di ogni estrazione sociale, dovrebbero resistere con determinazione. Se si tratta dell’ultimo caso, sarà estremamente svantaggioso per entrambe le parti e renderà più difficile la soluzione del problema.

Se da un lato si vogliono sviluppare le relazioni con la Cina, dall’altro ci sono opinioni negative nei confronti del Paese; se da un lato si vuole dialogare con la Cina, dall’altro si cerca di tessere accuse infondate nei suoi confronti; se da un lato si vogliono fare affari con la Cina, dall’altro si creano numerose barriere. Se la parte europea si trova davvero intrappolata in questo dilemma contraddittorio e ingarbugliato, non solo non riuscirà a dimostrare la propria sincerità e integrità nel partenariato, ma porterà anche a una situazione caotica all’interno della stessa parte europea, caratterizzata da segnali politici incoerenti e conflitti di interesse interni.

Il mondo attuale è pieno di sfide e la comunità internazionale nutre maggiori aspettative nei confronti della cooperazione Cina-UE, sperando che la Cina e l’UE, in quanto due grandi forze positive, possano lavorare insieme per svolgere un ruolo maggiore. Recentemente, la von der Leyen ha proposto per la prima volta l’idea di costruire un’“Europa indipendente”.

Ciò riflette probabilmente una dolorosa presa di coscienza dopo che i leader europei hanno vissuto una serie di eventi, tra cui il rimprovero del Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, la forte retorica del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla Groenlandia e l’imposizione indiscriminata di tariffe doganali agli alleati da parte degli Stati Uniti. Questo illustra l’evoluzione del concetto di autonomia strategica della parte europea. Un’“Europa indipendente” significa che, in quanto polo importante nel mondo di oggi, deve avere una propria esistenza e un proprio giudizio indipendente, nonché la capacità di prendere decisioni che non cedano alle pressioni esterne. Questo dovrebbe riflettersi anche nella percezione che l’Europa ha della Cina.

La Cina e l’UE non hanno conflitti di interesse fondamentali o contraddizioni geopolitiche, ma sono partner per il successo reciproco. Negli ultimi 50 anni, da quando sono state avviate le relazioni diplomatiche, la Cina e l’UE hanno instaurato una forte relazione economica simbiotica, con un aumento del commercio annuale da 2,4 miliardi di dollari a 785,8 miliardi di dollari – una crescita di oltre 300 volte. Entrambe le parti si sono impegnate in un produttivo coordinamento multilaterale e in una cooperazione in settori quali il cambiamento climatico. Queste collaborazioni non solo hanno portato benefici tangibili a quasi 2 miliardi di persone da entrambe le parti, ma hanno anche contribuito in modo significativo al mantenimento della stabilità e della prosperità globale. Nell’attuale complessa situazione internazionale, le relazioni Cina-UE rivestono un’importanza strategica e un’influenza globale ancora maggiori.

Lo sviluppo delle relazioni Cina-UE dimostra che le due parti possono rispettarsi pienamente, impegnarsi in un dialogo paritario, integrare i rispettivi punti di forza e raggiungere il successo reciproco. Il mondo sta cambiando, ma il fatto fondamentale che la cooperazione tra la Cina e l’UE superi di gran lunga la concorrenza, che il consenso superi di gran lunga le differenze e che le opportunità superino di gran lunga i rischi rimane invariato.

Ci auguriamo che la parte europea possa riflettere profondamente sull’esperienza di sviluppo delle relazioni Cina-UE negli ultimi 50 anni, aderire all’autonomia strategica, superare le continue perturbazioni ed essere un partner affidabile sulla strada dello sviluppo reciproco con la Cina, contribuendo alla pace, alla stabilità e alla prosperità del mondo.

